Утвержден состав участников чемпионата России по баскетболу в сезоне-2022/2023 В Высшей лиге соперниками «Челбаскета» и «Металлурга» станут шесть команд



Полный список Высшей лиги выглядит так: «Металлург» (Магнитогорск), «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону), «Челбаскет» (Челябинск), «Нефтехимик» (Тобольск), «Южный слон» (Ставрополь), «Грифоны» (Симферополь). Выступавшие в минувшем сезоне в Суперлиге-2 БК «Тамбов» и курские «Русичи» отправились на повышение и сыграют в Суперлиге.



Также в женской Высшей лиге выступит челябинская команда «Славянка-Челбаскет». А в молодежных чемпионатах Южный Урал будут представлять «Динамо-Металлург», «Челбаскет-2», «Стальные львицы» и «Челбаскет-Славянка».



На заседании были утверждены итоговая классификация чемпионата России среди мужских клубов команд, чемпионата Уральского федерального округа в рамках межрегиональных соревнований среди мужских команд, регламент чемпионата России и Кубка России среди мужских и женских клубов/команд.



Напомним, что в Магнитогорске решили

Сегодня, 19 июля, на заседании исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ) утвержден состав участников на сезон-2022/2023. В состав Суперлиги-2, которая была переименована в Высшую лигу, вошли восемь клубов. Среди них и две южноуральские команды — «Челбаскет» и «Металлург», сообщает пресс-служба РФБ.Полный список Высшей лиги выглядит так: «Металлург» (Магнитогорск), «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону), «Челбаскет» (Челябинск), «Нефтехимик» (Тобольск), «Южный слон» (Ставрополь), «Грифоны» (Симферополь). Выступавшие в минувшем сезоне в Суперлиге-2 БК «Тамбов» и курские «Русичи» отправились на повышение и сыграют в Суперлиге.Также в женской Высшей лиге выступит челябинская команда «Славянка-Челбаскет». А в молодежных чемпионатах Южный Урал будут представлять «Динамо-Металлург», «Челбаскет-2», «Стальные львицы» и «Челбаскет-Славянка».На заседании были утверждены итоговая классификация чемпионата России среди мужских клубов команд, чемпионата Уральского федерального округа в рамках межрегиональных соревнований среди мужских команд, регламент чемпионата России и Кубка России среди мужских и женских клубов/команд.Напомним, что в Магнитогорске решили переформатировать систему развития баскетбола . В «Металлурге» сделают ставку на своих воспитанников, а сам клуб выступит в Высшей лиге.

Хочешь сообщить нам новость?

Звони на телефоны 8-800-500-74-50, 8-902-603-60-40