Сегодня, 19 июля, на заседании исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ) утвержден состав участников на сезон-2022/2023. В состав Суперлиги-2, которая была переименована в Высшую лигу, вошли восемь клубов. Среди них и две южноуральские команды — «Челбаскет» и «Металлург», сообщает пресс-служба РФБ.
Полный список Высшей лиги выглядит так: «Металлург» (Магнитогорск), «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону), «Челбаскет» (Челябинск), «Нефтехимик» (Тобольск), «Южный слон» (Ставрополь), «Грифоны» (Симферополь). Выступавшие в минувшем сезоне в Суперлиге-2 БК «Тамбов» и курские «Русичи» отправились на повышение и сыграют в Суперлиге.
Также в женской Высшей лиге выступит челябинская команда «Славянка-Челбаскет». А в молодежных чемпионатах Южный Урал будут представлять «Динамо-Металлург», «Челбаскет-2», «Стальные львицы» и «Челбаскет-Славянка».
На заседании были утверждены итоговая классификация чемпионата России среди мужских клубов команд, чемпионата Уральского федерального округа в рамках межрегиональных соревнований среди мужских команд, регламент чемпионата России и Кубка России среди мужских и женских клубов/команд.
Напомним, что в Магнитогорске решили переформатировать систему развития баскетбола. В «Металлурге» сделают ставку на своих воспитанников, а сам клуб выступит в Высшей лиге.
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