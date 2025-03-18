Ушел из жизни экс‑нападающий «Трактора» Федор Малыхин

Ему было 34 года

В возрасте 34 лет ушел из жизни экс-нападающий ХК «Трактор», обладатель Кубка Гагарина Федор Малыхин. Об этом сообщили в телеграм-канале «черно-белых».

Федор Малыхин — выпускник челябинского хоккея. Вместе с «черно-белыми» форвард дважды выигрывал чемпионат России среди хоккейных школ — в 2006 и 2007 годах.

В 2018 году спортсмен стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса». За «Трактор» в КХЛ Малыхин играл в сезоне-2019/20, провел 29 матчей, в которых набрал 4 (3 + 1) балла за результативность. Также он выступал за екатеринбургский «Автомобилист», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард».

Карьеру форвард завершил в 2023 году.