Ушел из жизни экс-капитан хоккейного клуба «Трактор» Олег Смирнов

Нападающий челябинской команды умер на 44‑м году жизни

Хоккейный клуб «Трактор» сообщил о смерти бывшего капитана и нападающего команды Олега Смирнова. Игроку до сих пор принадлежит уникальное достижение — в 19-летнем возрасте ему доверили быть капитаном команды. Олег Смирнов умер в возрасте 43 лет, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

«Коллектив хоккейного клуба „Трактор“ выражает соболезнования родным и близким Олега Смирнова. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Хоккеист выступал за челябинский «Трактор» на протяжении восьми сезонов — с 1998 по 2006 годы. За это время Олег Смирнов сыграл за клуб 402 матча и набрал 182 (84+98) в Высшей лиге чемпионата России. Вместе с командой игрок завоевал бронзовые медали Высшей лиги в сезоне-2003/2004. В 2005 году нападающий стал победителем Всемирной универсиады, а в 2007 году — ее серебряным призером.

Причины смерти хоккеиста уточняются.