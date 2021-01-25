Уроженец Копейска победил на турнире по кикбоксингу Moscow Open

Всего южноуральцы завоевали 11 медалей и семь чемпионских поясов

Уроженец Копейска Виктор Михайлов стал победителем турнира Moscow Open по кикбосингу. Спортсмен занял первое место в разделе K1, который считается одним из самых жестких.



Соревнования, на которых отличился Виктор Михайлов, проходили с 20 по 23 января в селе Лучинское Московской области. Всего их участниками стало более 1 400 спортсменов со всей России, а награды разыгрывались в шести дисциплинах во всех возрастных категориях. При этом Виктор Михайлов мог пропустить турнир, поскольку накануне вылета в Москву он получил сильный ушиб ребер, однако все же принял решение выйти в ринг. В весовой категории до 63,5 килограмма южноуралец одолел трех соперников, а после турнира признался, что соревнования стали самыми сложными в карьере.

«Признаюсь, после каждого боя были мысли сняться с турнира. Настолько были неприятные ощущения. Но это был мой первый старт за сборную Челябинской области с 2018 года, в 2019 и 2020 годах я давал зачет Пермскому краю и Москве. Очень хотелось победно возобновить выступления за свой родной регион. И порадовать своих родных, семью, жену, девятимесячного сына. Пришлось потерпеть, но это того стоило»,— прокомментировал Виктор Михайлов.

В категории К1 Виктор Михайлов стал единственным представителем Челябинской области. В других дисциплинах южноуральцы завоевали 11 золотых медалей и семь чемпионских поясов.