Уральский боксер стал чемпионом мира WBA

Евгений Тищенко нокаутировал немца Леона Харта ударом по печени

Минувшей ночью, 10 декабря, в Дубае на арене «Agenda» состоялся бой между боксером Академии единоборств РМК из Екатеринбурга Евгением Тищенко и многократным победителем различных турниров, немцем Леоном Хартом. Из 12 запланированных раундов провели только половину, и за несколько секунд до конца шестого раунда уралец нанес противнику сокрушительный удар и стал обладателем титула чемпиона мира по версии World Boxing Association — Всемирной боксерской ассоциации. Об этом сообщили в пресс-службе РМК.

Поединок проходил в весовой категории до 101,6 килограмма. За борьбой за титул чемпиона наблюдали такие звезды мирового бокса и ММА, как Ислам Махачев, Петр Ян, Конор Макгрегор и другие. И все они стали свидетелями триумфа уральского боксера.

«Я видел, что Харту тоже нелегко, поэтому я не форсировал. Было понятно, что надо перетерпеть, чтобы пошло второе дыхание. Я рад победе, рад, что чемпионский пояс на мне»,— сказал Евгений Тищенко после боя.

С победой боксера поздравил генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов:

«Эмоции зашкаливают. В принципе, я так и предполагал, что Женя будет работать навстречу вторым номером — он так и работал. Во втором раунде именно ударом навстречу он отправил соперника в нокаут, но тот потом начал перехватывать, и стало немного тревожно. Но тактика была выбрана правильная, и я чувствовал, что во второй половине боя если и закончится все досрочно, то именно ударом по печени»,— сказал Герман Титов.

Евгений Тищенко — второй боксер из Екатеринбурга, завоевавший титул чемпиона WBA. В прошлом году победителем турнира стал Шавкат Рахимов.