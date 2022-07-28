Уральские боксеры одержали вторую победу на командном Кубке России

Сборная УрФО разгромила соперников из Южного ФО со счетом 24:9

На проходящем в подмосковном Серпухове командном Кубке России по боксу сборная УрФО одержала свою вторую победу. На этот раз уральцы разгромили соперников из Южного ФО — 24:9 и сегодня, 28 июля, в вечерней части программы в случае победы над командой Приволжского ФО станут первыми финалистами турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Днем ранее сборная УрФО уверенно разобралась с сибиряками, выиграв у оппонентов в 12 боях из 13. Подтвердили статус фаворита уральцы и в противостоянии с представителями Южного ФО. Они выиграли все 10 поединков, а еще в трех соперники не заявили своих бойцов. В итоге разгромный счет — 24:9.

Одержали свою вторую победу и спортсмены из Приволжского ФО. После победы над южанами они разобрались с сибиряками со счетом 22:15. Именно в очном противостоянии Уральского и Приволжского федеральных округов определится первый финалист командного Кубка России. Их поединок состоится сегодня вечером, 28 июля.

Напомним, что в прошлом году сборная УрФО стала победителем турнира. В этом году в состав команды входят шесть южноуральских боксеров.