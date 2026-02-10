«Уральская метелица»: гид по зимней сельской спартакиаде в Челябинской области

Финальные старты принимает Чебаркульский район, а церемонии открытия и закрытия пройдут в селе Травники

На этой неделе в Челябинской области завершится главное зимнее спортивное событие для жителей сел — XXIII областная спартакиада «Уральская метелица». Финальный этап соревнований, который определит абсолютного победителя, пройдет в Чебаркульском районе. Рассказываем в подробностях, что нужно знать о предстоящих соревнованиях и почему их называют маленькими Олимпийскими играми на Южном Урале.

Что за соревнования?

Их проводят ежегодно уже на протяжении 22 лет, и это дань традициям, которые существуют в Челябинской области. На различных этапах в них участвуют более тысячи спортсменов, причем, как правило, не профессиональные атлеты, а любители активного и здорового образа жизни. Они борются за награды на различных этапах, в финал спартакиады попадают лучшие из лучших.

Для многих спортсменов «Уральская метелица» — это возможность громко заявить о себе, принести зачетные очки своей родной территории, обрести новых друзей и единомышленников. Да, спортивный принцип здесь важен, но это тот случай, когда лозунг «Главное — не победа, а участие» имеет особое значение.

Сельские зимние спортивные игры — это не только соперничество между спортсменами и командами, это и большой праздник силы, духа и здорового образа жизни на селе.

Кто участвует?

К участию в спартакиаде допускаются сборные команды сельских районов Челябинской области. В соревнованиях выступают ТОЛЬКО те спортсмены, которые проживают в сельской местности соответствующего района не менее 12 месяцев (прописка обязательна).

Участники (22 команды): Агаповский, Аргаяшский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Кизильский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Октябрьский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский и Чесменский муниципальные округа.

Какой формат?

Первый этап — состязания в образовательных учреждениях и трудовых коллективах в муниципальных учреждениях.

Второй этап — состязания в сельских районах среди муниципальных образований.

Третий этап — зональные состязания по хоккею и мини-футболу.

Четвертый этап — финальный этап соревнований.

Какие виды спорта?

В программе зимней сельской спартакиады представлены как олимпийские дисциплины, так и необычные виды спорта, которые присущи сельским жителям. Среди них:

— хоккей с шайбой;

— гиревой спорт;

— мини-футбол;

— лыжные гонки;

— шашки;

— шахматы;

— соревнования руководителей по стрельбе;

— соревнования спортивных семей;

— троеборье дояров;

— многоборье ГТО.

В состязаниях среди спортивных семей выступят три участника. Мама, папа, сын/дочь (10—14 лет) соревнуются в дартсе, комбинированной эстафете, а на следующий день в лыжных гонках. В зависимости от занятых мест и количества набранных очков определяется самая спортивная семья.

Троеборье дояров — это командные состязания из двух человек. Здесь участникам необходимо пробежать трехкилометровую лыжную гонку, а также собрать и разобрать доильный аппарат на время, проявить себя в силовой гимнастике, выполнить упражнения на пресс и подтягивания на перекладине.

Что будет в финале соревнований?

Решающие старты по заключительным пяти видам спорта с 13 по 15 февраля принимает Чебаркульский округ. Основные состязания, в том числе церемонии открытия и закрытия, пройдут в селе Травники. Здесь также состоятся турниры по мини-футболу среди мужских и женских команд (ФОК «Луч» и стадион «Колос», ул. Молодежная, 24). Торжественная церемония открытия состоится 13 февраля в 12:00 в ЦДК «Колос» (село Травники).

Соревнования пройдут также по хоккею с шайбой (мужчины), лыжным гонкам, а еще состоится турнир по стрельбе среди руководителей команд. Здесь, как правило, принимают участие главы администраций муниципальных округов или их заместители.

Что с призами?

Команды-призеры в различных видах спорта получают грамоты, кубки и медали, а также всеобщее признание у коллег. Победители и призеры общекомандного первенства спартакиады получают спортинвентарь на сумму от 40 до 100 тысяч рублей в зависимости от занятого места.



