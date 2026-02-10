На этой неделе в Челябинской области завершится главное зимнее спортивное событие для жителей сел — XXIII областная спартакиада «Уральская метелица». Финальный этап соревнований, который определит абсолютного победителя, пройдет в Чебаркульском районе. Рассказываем в подробностях, что нужно знать о предстоящих соревнованиях и почему их называют маленькими Олимпийскими играми на Южном Урале.
Что за соревнования?
Их проводят ежегодно уже на протяжении 22 лет, и это дань традициям, которые существуют в Челябинской области. На различных этапах в них участвуют более тысячи спортсменов, причем, как правило, не профессиональные атлеты, а любители активного и здорового образа жизни. Они борются за награды на различных этапах, в финал спартакиады попадают лучшие из лучших.
Для многих спортсменов «Уральская метелица» — это возможность громко заявить о себе, принести зачетные очки своей родной территории, обрести новых друзей и единомышленников. Да, спортивный принцип здесь важен, но это тот случай, когда лозунг «Главное — не победа, а участие» имеет особое значение.
Сельские зимние спортивные игры — это не только соперничество между спортсменами и командами, это и большой праздник силы, духа и здорового образа жизни на селе.
Кто участвует?
К участию в спартакиаде допускаются сборные команды сельских районов Челябинской области. В соревнованиях выступают ТОЛЬКО те спортсмены, которые проживают в сельской местности соответствующего района не менее 12 месяцев (прописка обязательна).
Участники (22 команды): Агаповский, Аргаяшский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Кизильский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Октябрьский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский и Чесменский муниципальные округа.
Какой формат?
Первый этап — состязания в образовательных учреждениях и трудовых коллективах в муниципальных учреждениях.
Второй этап — состязания в сельских районах среди муниципальных образований.
Третий этап — зональные состязания по хоккею и мини-футболу.
Четвертый этап — финальный этап соревнований.
Какие виды спорта?
В программе зимней сельской спартакиады представлены как олимпийские дисциплины, так и необычные виды спорта, которые присущи сельским жителям. Среди них:
— хоккей с шайбой;
— гиревой спорт;
— мини-футбол;
— лыжные гонки;
— шашки;
— шахматы;
— соревнования руководителей по стрельбе;
— соревнования спортивных семей;
— троеборье дояров;
— многоборье ГТО.
В состязаниях среди спортивных семей выступят три участника. Мама, папа, сын/дочь (10—14 лет) соревнуются в дартсе, комбинированной эстафете, а на следующий день в лыжных гонках. В зависимости от занятых мест и количества набранных очков определяется самая спортивная семья.
Троеборье дояров — это командные состязания из двух человек. Здесь участникам необходимо пробежать трехкилометровую лыжную гонку, а также собрать и разобрать доильный аппарат на время, проявить себя в силовой гимнастике, выполнить упражнения на пресс и подтягивания на перекладине.
Что будет в финале соревнований?
Решающие старты по заключительным пяти видам спорта с 13 по 15 февраля принимает Чебаркульский округ. Основные состязания, в том числе церемонии открытия и закрытия, пройдут в селе Травники. Здесь также состоятся турниры по мини-футболу среди мужских и женских команд (ФОК «Луч» и стадион «Колос», ул. Молодежная, 24). Торжественная церемония открытия состоится 13 февраля в 12:00 в ЦДК «Колос» (село Травники).
Соревнования пройдут также по хоккею с шайбой (мужчины), лыжным гонкам, а еще состоится турнир по стрельбе среди руководителей команд. Здесь, как правило, принимают участие главы администраций муниципальных округов или их заместители.
Что с призами?
Команды-призеры в различных видах спорта получают грамоты, кубки и медали, а также всеобщее признание у коллег. Победители и призеры общекомандного первенства спартакиады получают спортинвентарь на сумму от 40 до 100 тысяч рублей в зависимости от занятого места.