УралГУФК стал вторым на Фестивале вузов физической культуры

Мероприятие проходило в Казани.

Сборная УралГУФК стала серебряным призёром Фестиваля вузов физической культуры в Казани. Событие проходило с 1 по 5 декабря и стало центральным в жизни высших учебных заведений, находящихся в подчинении министерства спорта России.



Минувший фестиваль стал 23-м по счёту. В рамках события были разыграны звания сильнейших в семи направлениях. Студенты УралГУФК стали победителями в номинации «Спортивный хит-парад» и конкурсе знатоков спорта «Олимпийское наследие». Также в активе южноуральцев — второе место в соревнованиях по физической подготовке и в преодолении полосы профессиональных испытаний. Ещё в одном конкурсе — «Научное творчество молодёжи» — они стали шестыми среди студентов и пятыми среди аспирантов, а также успешно представили доклад на иностранном языке, заняв седьмое место.

«Мы довольны общекомандным результатом, руководство УралГУФК в лице ректора Сергея Серикова и проректора УралГУФК по спортивной работе Петра Галкина ставило нам цель войти в тройку сильнейших команд, и нашим студентам это удалось. У нас есть стабильно успешные спортивные номинации, где мы традиционно входим в число лидеров, подтвердили успехи и в этом году. На этот раз была проведена огромная работа по подготовке номинации „Спортивный хит-парад“, были учтены все ошибки прошлого года, когда мы стали четвёртыми. И в итоге наше театрализованное выступление жюри оценило очень высоко, команде удалось занять первое место. Доклады на иностранном языке и научные работы студентов и аспирантов тоже выглядели очень достойно»,— отметила начальник отдела внеучебной и воспитательной работы УралГУФК Олеся Красина.

Отметим, в личном зачете особенно отличись студенты факультета летних видов спорта УралГУФК. Так, в соревнованиях по физической подготовке «От знака ГТО к олимпийской медали» сильнейшим студентом России стал Алексей Сидоров, серебро на свой счёт записал Александр Ширин. На полосе препятствий второе место получила студентка факультета оздоровительных технологий и спортивной медицины Елена Гладкова, уступив победителю всего 0,3 секунды.