Ученикам челябинской школы № 104 подарили станок для заточки коньков

Новогодний презент учащимся вручила общественный деятель Ирина Текслер

Сегодня, 28 декабря, ученикам челябинской общеобразовательной школы № 104 вручили долгожданный новогодний подарок — станок для заточки коньков. Его приобрела и вручила учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Общественный деятель откликнулась на просьбу руководства школы посодействовать в приобретении снаряжения, которое необходимо для безопасных и комфортных занятий физкультурой на пришкольной ледовой площадке.

На встречу с первой леди были приглашены лучшие спортсмены школы. В большинстве своем это хоккеисты, конькобежцы, фигуристы, то есть те представители видов спорта, которые занимаются на катках и знают, что такое хорошо подготовленные и современные коньки. Новогодний презент предусмотрительно был выставлен там, где и положено, — аккурат рядом с украшенной елочкой.

Школьники с интересом его осмотрели, а затем задали учителю физической культуры своевременный вопрос: «А вы знаете, как им пользоваться?» Раиль Алексеевич Каримов их успокоил — сообщил, что на днях отправится со станком к знакомым специалистам и те ему все покажут и расскажут.

«Потом и вас научу. Старшеклассники будут вовлечены в процесс, помогать младшим», — добавил Раиль Каримов.

Именно учитель физической культуры в СОШ № 104 и стал инициатором того, чтобы такой чудо-аппарат появился в школе. Раиль Каримов добровольно и с энтузиазмом заливает школьный ледовый каток. На нем проводят уроки физкультуры учащиеся всех классов школы, а это около 700 детей.

В вечернее время каток облюбовали жители близлежащих домов. Учитель увидел необходимость в наличии современного станка для заточки коньков. С ним уроки физкультуры должны были стать безопасными и комфортными для детей. Директор школы Марина Царигородцева вняла его просьбам и обратилась через соцсети к общественному деятелю Ирине Текслер.

«Я получила от нее голосовое сообщение. Марина Владимировна так вдохновенно и искренне рассказала об учителе физкультуры и то, с какой любовью он относится к своему предмету и детям, что оставить ее просьбу без внимания было сложно. В школе сейчас занимается около 700 детей, и практически все они увлечены катанием на коньках и хоккеем. Но кататься на тупых, незаточенных коньках сложно. Нам удалось, хоть это было и непросто, найти хороший станок для заточки коньков. Уверена, теперь дети с еще большим удовольствием будут ходить на уроки физкультуры», — рассказала Ирина Текслер.

По словам общественного деятеля, работа по оснащению общеобразовательных школ качественным и современным оборудованием и инвентарем на этом не прекращается. Ирина Текслер пообещала приложить максимум усилий к тому, чтобы на уроках физкультуры челябинские школьники занимались в современных и комфортных условиях.