Участников чемпионата России по фигурному катанию назовут в ближайшие дни

На соревнованиях в Челябинске выступит 14-летняя Камила Валиева.

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске определится в ближайшее время. Его утвердят в течение двух дней. Об этом накануне сообщили ТАСС со ссылкой на президента федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.



«Состав участников чемпионата России в Челябинске будет определен в ближайшее время. Кое-что надо будет уточнять и согласовывать, но, думаю, что в течение пары дней мы завершим формирование списка. Обсуждать кого-то конкретного не хотелось бы, вы узнаете все фамилии участников сразу»,— цитирует Александра Горшкова ТАСС.

Вопросы об участниках возникли из-за серии травм и заражений спортсменов коронавирусом. При этом Александр Горшков назвал одну фигуристку, которая точно должна выступить на соревнованиях в Челябинске — 14-летняя Камила Валиева. В эти выходные она выиграла пятый этап кубка России. Отметим, в силу возраста фигуристка не может выступать на взрослых соревнованиях международного уровня.

«Она дебютировала в короткой программе с тройным акселем. На разминке она его делала увереннее, а в соревновании допустила небольшую ошибку, но для дебюта это вполне допустимо. Она молодец. Два четверных чистых выполнила хорошо. А падение с тройного лутца считаю просто недоразумением. Она будет выступать на чемпионате России»,— цитирует Александра Горшкова «Р-Спорт».

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря. Местом проведения станет арена «Трактор». Ранее появились слухи о том, что соревнования будут отменены, но их пресёк генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган. Он также выразил надежду, что челябинская сторона проведёт чемпионат на достойном уровне.