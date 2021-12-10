Участники Кубка мира по сноуборду провели первые тренировки на ГЛК «Банное»

Международные статусные соревнования под Магнитогорском пройдут 11—12 декабря

В ближайшие выходные на горнолыжном курорте «Банное» откроет новый соревновательный сезон элита мирового сноуборда. Участники предстоящих состязаний уже прибыли на Южный Урал и провели первые тренировки, сообщают организаторы Кубка мира по сноуборду.

На стартовом этапе Кубка мира сезона-2021/2022 выступят более 120 спортсменов из 20 стран. Они разыграют 4 комплекта наград: в состязаниях среди мужчин и женщин в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте. Накануне участники состязаний провели первые тренировочные заезды.

«Погода стоит отличная, все замечательно! Думал, что будет холоднее. Сейчас мы немного потренировали слалом. Надеемся на хороший турнир»,— поделился Аарон Марч.

Сильнейший свой состав на домашний этап Кубка мира заявит сборная России. По предварительным данным, за нашу команду выступят двукратный олимпийский чемпион Вик Вайлд, чемпионы мира Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, София Надыршина и еще порядка 20 спортсменов. Среди них и три южноуральца — Степан Наумов из Миасса, а также Ярослав Степанко и Мария Волгина из Златоуста. Кроме того, выйдет на старт и уроженка Магнитогорска Полина Смоленцова, ныне выступающая за Московскую область.

Отметим, что все три наших земляка входят в расширенный список кандидатов в олимпийскую сборную России для участия в зимних Играх-2022. И от того, насколько успешно им удастся выступить на «Банном», во многом зависят их олимпийские перспективы.

«Я в третий раз на курорте „Банное“. Мне все нравится: трасса в хорошем состоянии, отличная погода, хорошая организация. В этом году наблюдать за стартами будет еще интереснее, так как наш турнир — это начало олимпийского сезона, у спортсменов еще больше мотивации и настроя»,— поделился директор этапа Кубка мира на Банном Питер Кроголь.

Билеты на спортивное мероприятие уже в продаже. Приобрести их можно на сайте курорта «Банное». Стоимость зависит от категории билета и сектора. Цена варьируется от 300 до 1500 рублей. Детский тариф начинается от 150 рублей.

11 и 12 декабря пройдут квалификационные заезды и финалы. Для зрителей будут организованы интерактивные фотозоны и развлекательная площадка с диджеем и анимационной группой, оборудованы домики с сувенирной продукцией.