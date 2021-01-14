Участниками «Зарядки с чемпионом» стали более тысячи человек

Совместный проект Мининформа и медиахолдинга «Первый областной» стал самым популярным на платформе «Детидома»

Более тысячи человек присоединились к проекту «Зарядка с чемпионом», который был организован медиахолдингом «Первый областной» и Миниформом Челябинской области. Занятия со знаменитыми южноуральскими спортсменами проходили в прямом эфире с 2 по 10 января. Свои упражнения показали баскетболисты «Челбаскета», ватерполистки «Динамо-Уралочки», чемпионка мира по бодифитнесу Татьяна Мандолина, победительница чемпионатов и первенств России по дзюдо Дина Гизатулина, гиревик Иван Денисов и другие именитые атлеты.



«Второй сезон проекта „Зарядка с чемпионом“ был не менее успешным, чем первый. По данным медиахолдинга „Первый областной“, онлайн-трансляцию посмотрели свыше трех тысяч человек. В разные дни к тренировкам присоединились до тысячи человек. Проект не завершен. Южноуральцы по-прежнему могут в свободное время без каких-либо специальных приспособлений начинать утро с „Зарядки с чемпионом“. Видеозаписи доступны на сайте 1obl.tv и с платформы detidoma. gov74.ru. Следующее обновление онлайн-активностей планируется весной. При благоприятной эпидобстановке мы планируем организовать онлайн-тренировки для тех, кто предпочитает заниматься спортом на улице»,— прокомментировала заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.

Отметим, «Зарядка с чемпионом» также вошла в топ активностей на портале detidoma. gov74.ru. Причем проект оказался самым популярным у жителей. На втором месте расположилось «Обучение», на третьем — «Экскурсии». Добавим, всего с момента запуска обновленной версии «Детидома» ресурс посетило более 7 000 человек.