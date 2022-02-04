Губернатор Челябинской области пожелал олимпийцам успешного выступления в Пекине

Алексей Текслер напутствовал южноуральских спортсменов

Сегодня, 4 февраля, в Пекине состоится торжественная церемония открытия Олимпийских игр — 2022 в Пекине. Губернатор Челябинской области напутствовал южноуральских спортсменов на успешное выступление в главных зимних стартах четырехлетия в своем инстаграме, пожелав им успешного выступления в Китае.

«Мы будем болеть за всю сборную России, но особенно горячо — за спортсменов, которые представляют Челябинскую область. Честь страны и региона будут отстаивать 13 спортсменов. Есть и опытные олимпийцы, и те, для кого Игры станут первыми. Например, Александра Глазкова из Миасса. Ей 15 лет, одна из самых молодых в сборной России», — отметил Алексей Текслер в своем инстаграме.

Церемония открытия XIV зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине состоится сегодня, 4 февраля, в 17:00 по челябинскому времени. Накануне стало известно, что одним из знаменосцев сборной России станет челябинка Ольга Фаткулина. Губернатор региона отдельно пожелал ей успехов на ОИ-2022.