У волейбольного клуба «Динамо-Метар» новый главный тренер

Захар Прилипенко назначен на место Сергея Чесновицкого.

В женском волейбольном клубе Челябинска «Динамо-Метар» кадровые перестановки. Теперь главным тренером команды назначен Захар Прилипенко, который ранее был старшим тренером.

«Захар Владимирович имеет большой опыт работы главным тренером и неоднократно становился победителем чемпионата России Высшей лиги А. За время работы в нашем клубе проявил свои лучшие профессиональные и человеческие качества, пользуется авторитетом у игроков и руководства клуба», — рассказали о главном тренере в «Динамо-Метар».

Отмечается, что Сергей Чесновицкий, который являлся главным до этого, назначен на пост советника генерального директора по формированию системы взаимодействия основной команды, молодежной и спортивной школы.

Выход нового главного тренера ожидается уже завтра, 14 ноября, когда «Динамо-Метар» сыграет в Челябинске против «Локомотива».

Напомним, на данный момент «Динамо-Метар» занимает 11 строчку в турнирной таблице. По прошествии шести игр у команды в активе три очка.