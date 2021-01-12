У любителей спорта появился шанс выиграть один миллион рублей

Стартовала регистрация на всероссийский конкурс зож-проектов

Главный приз — один миллион рублей на реализацию проекта и юридическую поддержку от организаторов и партнеров. Стать участниками могут авторы идей из сферы любительского спорта. Регистрация идет до 15 февраля, сообщает Молодежный ресурсный центр.

Оценивать проекты будет группа экспертов. В нее входят вице-президент Федерации триатлона России Виктория Шубина, основатель и генеральный директор компании FITMOST Александра Герасимова, управляющий партнер Newman Sport Владимир Волошин, владелец сервиса онлайн-тренировок S10.run Юрий Строфилов, председатель совета директоров ФК «Зенит» Елена Илюхина, сооснователь компании I love supersport и IRONSTAR Максим Журило, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Василий Конов, CEO и сооснователь BIONIQ Вадим Федотов, заслуженный мастер спорта России по синхронному плаванию Анастасия Давыдова и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Конкурс проводится при поддержке Министерства спорта РФ, федерального спортивного проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и Первого канала.

