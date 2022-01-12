У конькобежки Ольги Фаткулиной из‑за коронавируса поднялась температура

Спортсменка вернулась в Челябинск с положительным ПЦР‑тестом на COVID‑19

Пропустившая чемпионат Европы по конькобежному спорту из-за положительного теста на COVID-19 Ольга Фаткулина вернулась в Челябинск. Спортсменка находится на самоизоляции с повышенной температурой и проходит лечение дома. Об этом сообщила корреспонденту ИА «Первое областное» директор СШОР им. Скобликовой Нина Соловьева.

Спортсменка должна была выступить на чемпионате Европы в Херенвене, однако по прибытии в Нидерланды она сдала тест на COVID-19, который дал положительный результат. Ольга Фаткулина вынуждена была провести 8 дней на карантине в местном отеле, после чего ей разрешили вернуться в Россию.

Вчера, 11 декабря, челябинская конькобежка вернулась на родину, а уже сегодня у нее поднялась температура до 38 градусов.

«Разговаривала с Ольгой сегодня по телефону, состояние у нее подавленное, чуть ли не плачет. Понимаете, она же столько сил положила на то, чтобы выйти на пик формы. Был разработан план подготовки к Олимпийским играм. А тут эта болезнь, которая выбивает все из колеи. Сейчас самое главное для Оленьки — поскорей вылечиться, сдать отрицательный тест и приступить к тренировкам, чтобы наверстать упущенное», — сообщила Нина Соловьева в телефонном разговоре корреспонденту ИА «Первое областное».

В штабе сборной России по конькобежному спорту на Ольгу Фаткулину рассчитывают и желают ей скорейшего выздоровления. Накануне известная в прошлом спортсменка, олимпийская чемпионка по скоростному бегу на коньках Светлана Журова назвала челябинку одним из фаворитов предстоящих Игр-2022, считая, что Фаткулина реально сможет побороться за медали в коротком спринте.

Национальная команда по конькобежному спорту завтра, 13 января, вылетает на учебно-тренировочные сборы в Иркутск. Тренерский штаб сборной России огласит имена спортсменов для участия в ОИ чуть позже. Лидеры команды продолжат подготовку к Олимпиаде и уже из Иркутска отправятся в Пекин. Когда к ним может присоединиться Ольга Фаткулина, зависит только от времени ее восстановления от болезни и сдачи отрицательного теста на коронавирус.