На стадионе спортивного комплекса «Лидер» состоялся XI турнир по мини-футболу среди национальных молодежных команд на Кубок Главы города. В соревнованиях приняли участие более 300 человек из 23 команд. Второй год подряд победителем стала азербайджанская команда «Нур», сообщает администрация города.
В турнире традиционно приняли участие команды азербайджанской, армянской, башкирской, татарской, казахской, таджикской, езидской молодежи, молодежная команда из представителей Республики Дагестан, курсантов Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов.
Также впервые в соревнованиях участвовала команда из представителей татар города Екатеринбурга и иностранных студентов Челябинского государственного института культуры, «Белорусской автономии». Также были представлены команды студентов ЮУрГУ из Сирии и Египта.
«Для непрофессиональных футболистов участие в подобных состязаниях имеет огромное значение. Возможность побывать на спортивном поле, общение с новыми людьми разных национальностей, проявление своих спортивных достижений — бесценный опыт в рамках межнационального традиционного турнира», — отметили в администрации города Челябинска.
Второй год подряд победителем турнира стала азербайджанская команда «Нур», которой достался переходящий кубок Главы города Челябинска. Второе место завоевала команда таджикской молодежи «Сомони», третье место заняли «Татары Екатеринбурга».
Напомним, что челябинская футбольная команда стала серебряным призером финала первенства России. В решающем матче южноуральские футболисты уступили сверстникам из Нижнего Новгорода — 0:2.
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