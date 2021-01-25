Турнир по автогонкам на льду прошел в Карабаше

В соревнованиях приняли участие более 60 человек

Соревнования по автогонкам на льду принял Карбаш. Турнир состоялся в минувшую субботу, 23 января. Всего в состязаниях приняли участие 62 гонщика из Челябинска, Озерска, Снежинска, Миасса, Трехгорного, Златоуста, Чебаркуля, сообщает портал «Карабашский рабочий». Приняли участие в соревнованиях и девушки.



«Они состязались в номинации „Леди“. Победила Николетта Королёва, у которой в эту субботу как раз был день рождения. На радостях она угощала всех пирогами. Ну а лучшее время состязаний показал опытный гонщик из Челябинска Феликс Борисов — 4 минуты 3 секунды»,— рассказали организаторы.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом длина трассы увеличилась. Также ее сделали сложнее, что привело к вылету двух участников. Безопасность на гонках была обеспечена экстренными службами Карабаша.

«Мы в очередной раз благодарим администрацию города за помощь, — сказали организаторы состязаний. — И надеемся, что разрешение получим и в феврале, когда планируем провести на льду Богородского следующие автомобильные гонки. Спасибо и предпринимателям из Карабаша: горячими напитками, выпечкой и шашлыками они очень поддержали как участников, так и зрителей, не дав всем замерзнуть»,— добавили организаторы.

Объяснили устроители гонок и то, почему соревнования проводились именно в Карабаше: озеро Богородское идеально подходит для мероприятий подобного уровня. В планах у устроителей и в дальнейшем приглашать туда автолюбителей.