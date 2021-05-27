Турнир New Generation League пройдет в Челябинске

Местом проведения станет дворец спорта «Юность»

Крупный бойцовский турнир состоится в четверг, 27 мая, в Челябинске. Во дворце спорта «Юность» пройдет ивент New Generation League. В карде события — 14 боев по правилам MMA.



В главном бою вечера сойдутся Евгений Бондарь и челябинец Сергей Курбатов. Как рассказали ИА «Первое областное» организаторы турнира, к поединку представитель Южного Урала подходит с серией из четырех побед к ряду и может продлить ее.

«Со-главный бой вечера — Алексей Шапошников против представителя Киргизии Жакшылыка Конурбаева. Алексей Шапошников также является экс-бойцом лиги ACA, универсалом, который может поработать в стойке и побороться. Жакшылык Конурбаев является таким же спортсменом. Шансы — 50 на 50, очень интересный бой. Хаял Джаниев, легенда тайского бокса, решил попробовать свои силы в смешанных единоборствах. В октагоне его встретит молодой, перспективный Максим Руднев, который на чемпионате по миксфайту стал третьим. Интересно посмотреть, как Хаял поведет себя в смешанных единоборствах, когда нужно не только бить, но и бороться»,— рассказали ИА «Первое областное» организаторы турнира.

Помимо этого, организаторы запланировали и женский бой. На ринге встретятся Галина Якупова из команды Ferrum против Юлии Островерховой из команды «Шторм». Устроители называют обеих спортсменок перспективными и обещают интересный поединок. Всего в карде турнира запланировано 14 боев.

Турнир New Generation League пройдет в четверг, 27 мая, во в дворце спорта «Юность» в Челябинске. Начало вечера боев запланировано на 17:00 по местному времени. Посмотреть турнир можно будет на сайте 1obl.tv.