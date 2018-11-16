Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.62 -1.38 75.54 -1.22
Челябинск
сейчас
 
-1 °C
завтра
 
-2 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинские дзюдоисты завоевали 27 медалей на турнире памяти Александра Миллера

Челябинские дзюдоисты завоевали 27 медалей на турнире памяти Александра Миллера

В соревнованиях участвовали спортсмены из Южного Урала, Оренбургской области и Казахстана.
сегодня в 14:44
  |  Спорт
В Челябинском центре олимпийской подготовки по дзюдо завершился шестой традиционный турнир имени Александра Миллера. В соревнованиях приняли участие 207 дзюдоистов 2002—2004 годов рождения. Среди них представители Челябинскую и Оренбургскую области, а также республику Казахстан.

Как рассказал сайту «Первый областной» директор центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Ширшиков, эти соревнования штучные, но в то же время и массовые.

На таких турнирах формируется коллектив людей, которые желают, чтобы состязания прошли на высоком уровне и всячески им помогают. Спасибо за это огромное. Более двухсот спортсменов, не только из регионов Урала. Представлена практически вся Челябинская область. Это очень важно, потому что без массовости не будет того результата, который мы ждем. А ждем появления спортсменов, которые смогут проявить себя в дальнейшем на других соревнованиях, более высокого ранга. — отметил Валерий Ширшиков.

Дзюдоисты Челябинской области завоевали 27 медалей, из которых 8 золотых, 6 серебряных и 13 бронзовых. Победителями в своих весовых категориях стали Денис Гафаров из Трехгорного, Владислав Спиридонов из Аргаяша, Данис Чайка, а также, учащиеся челябинской КСШОР «Юность-Метар» Матвей Ананьин и Егор Малкин, Захар Кудряшов из Снежинска, Савелий Кириллов из ЦОП по дзюдо Челябинской области и его земляк из СШОР «Локомотив» Рахмаджон Юсупов. Гостям соревнований удалось завоевать всего лишь одну золотую медаль.

Победители получили медали, грамоты и денежные призы.

Спорт
Командное «серебро» привезли дзюдоисты Челябинской области из Тюмени
15.10.2018
Командное «серебро» привезли дзюдоисты Челябинской области из Тюмени
Спорт
Южноуральский дзюдоист стал победителем турнира в Грозном
19.09.2018
Южноуральский дзюдоист стал победителем турнира в Грозном
Общество
Челябинские дзюдоисты завоевали 8 медалей на турнире памяти Михаила Калашникова
30.08.2018
Челябинские дзюдоисты завоевали 8 медалей на турнире памяти Михаила Калашникова
Спорт
О силе духа рассказал дзюдоистам Герой Советского Союза отец Киприан
19.05.2018
О силе духа рассказал дзюдоистам Герой Советского Союза отец Киприан
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
Воспитанник челябинского хоккея забил решающий гол в матче Суперсерии между Россией и Канадой
сегодня в 16:30
Воспитанник челябинского хоккея забил решающий гол в матче Суперсерии между Россией и Канадой
Общество
сегодня в 16:26
Телевизор установили в отделении больницы № 8 по поручению Бориса Дубровского
Общество
Праздник в честь Дня борьбы с сахарным диабетом пройдет в Челябинске
сегодня в 16:21
Праздник в честь Дня борьбы с сахарным диабетом пройдет в Челябинске
Общество
Разбившуюся о машину сову спасли искусственным дыханием
сегодня в 15:46
Разбившуюся о машину сову спасли искусственным дыханием
Общество
Дмитрий Кобылкин назвал правильным решение о закрытии Челябинской свалки
сегодня в 15:16
Дмитрий Кобылкин назвал правильным решение о закрытии Челябинской свалки
Общество
Борис Дубровский рассказал, сколько денег необходимо для очистки Аргазей
сегодня в 14:53
Борис Дубровский рассказал, сколько денег необходимо для очистки Аргазей
Спорт
Челябинские дзюдоисты завоевали 27 медалей на турнире памяти Александра Миллера
сегодня в 14:44
Челябинские дзюдоисты завоевали 27 медалей на турнире памяти Александра Миллера
Происшествия
Автоледи на «Десятке» привезла свою пассажирку в больницу
сегодня в 14:37
Автоледи на «Десятке» привезла свою пассажирку в больницу
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6