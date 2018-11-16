/ Челябинские дзюдоисты завоевали 27 медалей на турнире памяти Александра Миллера

В соревнованиях участвовали спортсмены из Южного Урала, Оренбургской области и Казахстана.

В Челябинском центре олимпийской подготовки по дзюдо завершился шестой традиционный турнир имени Александра Миллера. В соревнованиях приняли участие 207 дзюдоистов 2002—2004 годов рождения. Среди них представители Челябинскую и Оренбургскую области, а также республику Казахстан.

Как рассказал сайту «Первый областной» директор центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Ширшиков, эти соревнования штучные, но в то же время и массовые.

На таких турнирах формируется коллектив людей, которые желают, чтобы состязания прошли на высоком уровне и всячески им помогают. Спасибо за это огромное. Более двухсот спортсменов, не только из регионов Урала. Представлена практически вся Челябинская область. Это очень важно, потому что без массовости не будет того результата, который мы ждем. А ждем появления спортсменов, которые смогут проявить себя в дальнейшем на других соревнованиях, более высокого ранга. — отметил Валерий Ширшиков.

Дзюдоисты Челябинской области завоевали 27 медалей, из которых 8 золотых, 6 серебряных и 13 бронзовых. Победителями в своих весовых категориях стали Денис Гафаров из Трехгорного, Владислав Спиридонов из Аргаяша, Данис Чайка, а также, учащиеся челябинской КСШОР «Юность-Метар» Матвей Ананьин и Егор Малкин, Захар Кудряшов из Снежинска, Савелий Кириллов из ЦОП по дзюдо Челябинской области и его земляк из СШОР «Локомотив» Рахмаджон Юсупов. Гостям соревнований удалось завоевать всего лишь одну золотую медаль.

Победители получили медали, грамоты и денежные призы.