/ 41,5 километр преодолеют участники кросс-триатлона на берегу озера Тургояк

Гонка впервые стала этапом кубка России.

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В августе на Южном Урале пройдет триатлон «Тургояк». Ожидается, что на старт выйдет 300 спортсменов-любителей. Эта гонка включает в себя три направления — заплыв на 1,5 километра, 30-километровый велопробег и бег на 10 километров. С этого года соревнования вошли в этап кубка России.

Спортсмены будут плыть на открытой воде чистейшего озера Тургояк, ехать и бежать по лесным и горным тропам, по заболоченным участкам. Дистанция пройдет через смотровые площадки, откуда открываются прекрасные виды на один из самых красивых городов России. — делятся организаторы забега.

Каждый участник получит фирменную форму, индивидуальный чип и стартовый номер. Чтобы вдохновить спортсменов, организаторы создали промо-ролик в поддержку мероприятия.