Федерации хоккея России сформировала команду молодых звезд до 25 лет, которая выступит на предсезонном турнире в Сочи. В состав сборной России U25 были приглашены три игрока из магнитогорского «Металлурга» — вратарь Илья Набоков, защитник Богдан Крохалев и нападающий Данила Юров, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Свой первый турнир команда U25 проведет в Сочи на турнире Sochi Hockey Open. Вторым стартом станет Кубок Первого канала. В мае команда проведет турне по стране, где в разных городах России сыграет с клубами КХЛ.
«Проект направлен на увеличение популярности хоккея в стране, привлечение дополнительного внимания к системе сборных команд России, молодежной и юниорских сборных, вершиной которой он станет. Молодежь — основа национальной сборной во все времена, ее будущее. В разные эпохи российского хоккея свои первые успехи культовые игроки делали именно в этом возрасте», — говорится в заявлении ФХР.
Расписание матчей сборной России U25 на «Sochi Hockey Open-2022»:
3 августа. 14:00. Россия U25 — «Авангард»
4 августа. 14:00. Россия U25 — «Динамо» Минск
6 августа. 14:00. Россия U25 — «Адмирал»
7 августа. 17:45. «Сочи» — Россия U25
9 августа. 21:30. СКА — Россия U25
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