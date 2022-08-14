Три южноуральские тяжелоатлетки выступят на Всероссийской летней Спартакиаде

Челябинскую область представят Кристина Новицкая, Ольга Афанасьева и Ксения Пасхина

Федерация тяжелой атлетики России обнародовала состав участников на Всероссийскую летнюю Спартакиаду, которая пройдет в Москве с 25 по 29 августа. В список попали и три сильнейшие южноуральские спортсменки — Кристина Новицкая, Ольга Афанасьева и Ксения Пасхина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В весовой категории до 49 кг выступит Кристина Новицкая — одна из сильнейших российских спортсменок. Двукратная чемпионка Европы среди юниоров неоднократно становилась победителем и призером чемпионатов страны. На последнем из них она завоевала серебряную медаль, уступив лишь Полине Андреевой из Чувашии.

В категории до 71 кг регион представит опытнейшая Ольга Афанасьева. Титулованная спортсменка вернулась в тяжелую атлетику после 7-летнего перерыва и сенсационно выиграла бронзовую медаль на чемпионате России в июле этого года в Хабаровске.

«Больших и глобальных задач на Спартакиаду не ставлю. Хочу просто получить удовольствие от турнира. Сейчас для меня тяжелая атлетика как хобби, а не работа. Но все же поставили с тренером задачу поднять больше, чем на чемпионате России в Хабаровске (там было 87+103 кг). Да, придется выступать не в своей категории, а соперничать с девушками на 7 кг больше меня очень сложно. Но буду стараться показать свой максимум», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» Ольга Афанасьева.

Наконец, в состязании тяжеловесов (свыше 81 кг) примет участие в Спартакиаде еще одна челябинская спортсменка Ксения Пасхина. Чемпионка Европы-2019 является действующим бронзовым призером национального первенства.

«В предстоящей Спартакиаде сильнейших примут участие все топовые наши спортсмены, в особенности в женской части программы. Все заинтересованы в соревнованиях, понимая, что это один из главных стартов года — результаты будут приравнены к результатам чемпионата мира. Уверен, турнир вызовет большой интерес у болельщиков. Им будет интересно болеть не только за любимых атлетов, но и за свой регион», — считает главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Геннадий Аниканов.

В соревнованиях по тяжелой атлетике на Всероссийской Спартакиаде будут разыграны 10 комплектов наград — 5 среди мужчин и 5 среди женщин. В каждой весовой категории допускаются максимум 10 участников, которым ранее удалось показать наилучшие результаты на официальных отборочных соревнованиях к Спартакиаде. Добились этого права и три южноуральские спортсменки.

Фото: Федерация тяжелой атлетики России

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)