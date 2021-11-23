Три южноуральские спортсменки выступят на внеочередном чемпионате мира по тхэквондо среди женщин

В турнире примут участие Татьяна Минина, Маргарита Близнякова и Кристина Прокудина

В городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) состоится внеочередной чемпионат мира по тхэквондо среди женщин. Этот турнир станет этапом отбора на основное мировое первенство, перенесенное из-за пандемии коронавируса на 2022 год, сообщает Союз тхэквондо России.

Чемпионаты мира по тхэквондо проходят раз в два года. В нынешнем году турнир должен был состояться в китайском городе Уси. Однако в июне этого года Международная федерация тхэквондо (WTF) объявила о переносе соревнований на неопределенный срок. Затем появилась информация, что чемпионат мира проведут в середине октября, а затем и вовсе передвинут на 2022 год. Виной тому пандемия COVID-19, из-за которой правительство Китая отказало в проведении в этом году чемпионата мира.

Между тем WTF приняло решение провести внеочередной чемпионат мира среди женщин. По замыслу руководителей международной федерации тхэквондо, этот турнир должен стать одним из основных этапов отбора на чемпионат мира — 2022, точные сроки проведения которого пока не определены.

На соревнованиях в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) выступят сразу три южноуральские спортсменки. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Татьяна Минина будет бороться за медали в весовой категории до 53 кг. Ее подруга по команде Кристина Прокудина представит Россию в весе до 62 кг, а Маргарита Близнякова — в категории до 57 кг.

Напомним, что первой российской чемпионкой мира стала челябинка Ольга Иванова в 2013 году. В 2015 году сильнейших тхэквондистов планеты принимал Челябинск. Татьяна Минина имеет в своем активе две серебряные медали с подобных соревнований, став призером в 2017 и 2019 годах.