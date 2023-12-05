Три хоккеистки «Белых медведиц» стали победительницами Матча звезд ЖХЛ

В составе команды «Востока» сыграли Милена Третяк, Марина Лазарева и Мария Надеждина

«Матч звезд — это, наверное, про популяризацию женского хоккея в целом, показать что женский хоккей есть и что это красиво. Игра была напряженная, и в той и в другой команде собраны очень мастеровитые и опытные игроки. Знаем, что играть надо до финальной сирены, и благодаря этому получилось переломить ход игры. Игра в Туле — это часть огромного праздника хоккея, и эти эмоции, думаю, пойдут нам на пользу. Маша придумала крутой буллит, была рада ей посодействовать в этом, правда, с машинкой пришлось разбираться в достаточно короткие сроки, по свежему льду ее заносило. Но главное, что мы все-таки справились»,

— рассказала Марина Лазарева.