В Туле впервые в истории прошел Матч звезд Женской хоккейной лиги. Победу в матче со счетом 5:4 одержала команда «Востока», в составе которой выступали три хоккеистки челябинских «Белых медведиц» — Милена Третяк, Марина Лазарева и Мария Надеждина, сообщает пресс-служба МХЛ.
Перед игрой на арене состоялся концерт группы IOWA, которая исполнила свои самые известные песни. В матче принимали участие лучшие хоккеистки России. В составе сборной Запада сыграли лучший бомбардир в истории ЖХЛ Анна Шохина, самый ценный игрок Матча звезд 2022 Александра Нестерова.
В команду «Востока» вошли три хоккеистки челябинских «Белых медведиц» — вратарь Милена Третяк, защитник Марина Лазарева и нападающий Мария Надеждина, сообщает пресс-служба МХЛ. Милена Третьяк в прошлом году принимала участие в Матче звезд ЖХЛ в Челябинске.
В этом сезоне Марина Лазарева побила свой рекорд результативности, заработав 11 (3+8) очков в 18 встречах. Мария Надеждина играет в ЖХЛ с сезона 2015/2016. Она выступала за СКИФ, «Динамо СПб» и «Белых медведиц». Всего в ЖХЛ она провела 272 игры, в которых набрала 124 (43+81) очка.
По итогам зрелищной и упорной игры победу одержала команда «Востока» со счетом 5:4. Эта встреча стала самой результативной в истории Матчей звезд ЖХЛ. Самым ценным игроком матча была признана Ольга Сосина — она набрала в этом матче 4 (2+2) очка и единолично возглавила список лучших бомбардиров Матчей звезд ЖХЛ с 8 (4+4) баллами.
Кроме того, в перерыве перед третьим периодом прошел конкурс «креативные буллиты». Хоккеистке Марии Надеждиной из «Белых медведиц» помогала радиоуправляемая машинка, которая доставила шайбу в ворота.
«Матч звезд — это, наверное, про популяризацию женского хоккея в целом, показать что женский хоккей есть и что это красиво. Игра была напряженная, и в той и в другой команде собраны очень мастеровитые и опытные игроки. Знаем, что играть надо до финальной сирены, и благодаря этому получилось переломить ход игры. Игра в Туле — это часть огромного праздника хоккея, и эти эмоции, думаю, пойдут нам на пользу. Маша придумала крутой буллит, была рада ей посодействовать в этом, правда, с машинкой пришлось разбираться в достаточно короткие сроки, по свежему льду ее заносило. Но главное, что мы все-таки справились», — рассказала Марина Лазарева.
Добавим, что в чемпионате Женской хоккейной лиги позади половина дистанции. Челябинская команда «Белые медведицы» завершила первый круг турнира на пятой позиции. Подопечные Дениса Афиногенова достойно сражаются с лучшими командами страны, однако пока вряд ли готовы к тому, чтобы бороться за медали чемпионата. Подводим промежуточные итоги турнира и объясняем, почему нашим девчатам еще сложно соперничать с лидерами ЖХЛ.
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