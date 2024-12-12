Три хоккеиста команды «Белые медведи» получили приглашение на Кубок Вызова

В Матче звезд МХЛ выступят Никита Телегин, Степан Горбунов и Андрей Матюшин

Стал известен состав сборной «Востока» на Матч звезд МХЛ. В Кубке Вызова — 2025 выступят три хоккеиста челябинского клуба «Белые медведи». В заявку команды вошли форварды Никита Телегин, Степан Горбунов и Андрей Матюшин. Игра с участием лучших игроков Молодежной хоккейной лиги пройдет 1 февраля 2025 года в Новосибирске, сообщает официальный сайт МХЛ.

В заявку сборной «Востока» на Кубок Вызова — 2025 вошли 22 хоккеиста из 11 команд обоих дивизионов конференций. Наибольшее представительство получили клубы «Белые медведи» (Челябинск), «Омские ястребы» (Омск), «Ирбис» (Казань) и «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — по три их игрока выступят в Матче звезд МХЛ.

Челябинский хоккейный клуб «Белые медведи» делегирует в Новосибирск трех игроков. Так, в Кубке Вызова — 2025 сыграют нападающие Никита Телегин, Андрей Матюшин и Степан Горбунов. Первые двое являются лучшими бомбардирами и снайперами команды в текущем чемпионате МХЛ.

Отметим, что в 2025 году Кубок Вызова пройдет в 14-й раз. Традиционно в этом матче противостоят друг другу команды Западной и Восточной конференций чемпионата МХЛ. Счет на текущий момент 9-4 в пользу «Запада». Ранее такие матчи проходили в 11 городах страны, в том числе в Магнитогорске и Челябинске. Лучшие хоккеисты Кубка Вызова — 2025 получат приглашение сыграть в Матче звезд КХЛ.