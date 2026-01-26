Три челябинских легкоатлета выиграли первенство России в Тюмени

Личный рекорд в беге на 200 метров установил Андрей Аликин

Шесть медалей завоевали легкоатлеты Челябинской области на первенстве России в Тюмени. В соревнованиях среди спортсменов не старше 18 лет победителями стали Андрей Аликин, Александра Клевакина и Арслан Шарипов. Еще два наших земляка завоевали бронзовые медали, третье место заняла и юношеская эстафетная команда, сообщает результаты Федерация легкой атлетики Челябинской области.

Состязания сильнейших легкоатлетов-юниоров завершились вчера, 25 января, в Тюмени. В личных дисциплинах спортсмены Челябинской области завоевали пять медалей, еще одна награда досталась юношеской команде в эстафетном беге 4×400 метров.

С личным рекордом на 200 метров победу одержал Андрей Аликин. Он преодолел дистанцию за 22,37. Тренируется спортсмен под руководством Андрея и Ольги Трегубовых в челябинской СШОР‑1. Еще две золотые медали региону принесли в беге на 2000 метров с препятствиями Александра Клевакина и Арслан Шарипов.

Бронзовые награды достались Диане Фаткулиной (бег 60 метров) и Данилу Михайлову (прыжки с шестом). Поздравляем спортсменов и их наставников с достойным выступлением на соревнованиях.