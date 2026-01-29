Три челябинские мушкетерки завоевали путевки на Спартакиаду России в фехтовании

На отборочных соревнованиях в Казани они заняли 6‑е место

Воспитанницы спортивной школы «Металлург-спорт» успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по фехтованию в Казани. Они заняли шестое место в командном зачете и завоевали право выступить в финале XIII Спартакиады учащихся России. Путевки на турнир получили Евгения Турунова, Евдокия Шапошникова и Ника Шайдуллина, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

Команда Челябинской области в составе Евгении Туруновой, Евдокии Шапошниковой и Ники Шайдуллиной показала высокий результат в напряженной борьбе. Среди 25 команд, представлявших разные регионы страны, наши спортсменки заняли шестое место, что гарантировало им заветную путевку на финальный этап спартакиады.

Занимаются спортсменки в челябинской СШОР «Металлург-Спорт» под руководством тренеров Анны Полищук и Александры Атможитовой. Теперь фехтовальщицам предстоит защищать честь региона на XIII Спартакиаде учащихся России.