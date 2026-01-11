Трейловый забег на Тургояке соберет рекордное количество участников

На старт фестиваля Lake Ice Race выйдут более 500 любителей бега

На льду озера Тургояк в Челябинской области в 6-й раз пройдет международный фестиваль Lake Ice Race. Трейловый легкоатлетический забег в этом году соберет рекордное количество участников — более 500 человек выйдут на старт пяти дистанций. Фестиваль пройдет 17-18 января, а завершится крещенским купанием в проруби, сообщают организаторы мероприятия.

VI трейловый забег на Тургояке в этом году соберет участников не только из разных уголков России, но и гостей из Китая и Казахстана. Еще одна важная деталь: Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) внесла забег в официальный календарь спортивно-массовых мероприятий.

Организаторы подготовили участникам пять дистанций различной уровни сложности. Но в целом трасса непростая — любителей бега ждут торосы, сугробы, голый лед, крутые подъемы и техничные лесные участники.

На 10-километровой дистанции участников ждет абсолютно плоская трасса по льду озера до острова Веры и обратно. Главная сложность — непредсказуемое покрытие — от голого льда до сугробов по колено. Полумарафонская дистанция полностью повторят озерный участок до острова Веры, но затем следует скоростное восхождение на хребет Заозерный. Наивысшая точка находится на высоте 687 метров над уровнем моря. Там же расположена великолепная смотровая площадка, с которой озеро Тургояк как на ладони.

Кроме того, появилась новая дистанция — ночной забег 3 км с налобными фонарями. Для самых маленьких участников сохранился детский забег (3-7 лет) на 500 метров и 1 км (8-17 лет).

Регистрация на участие в фестивале Lake Ice Race-2026 завершается 12 января. Само мероприятие состоится 17-18 января.

Возрастное ограничение: 3+