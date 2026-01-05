Третью волну слотов запустили на Парижский полумарафон −2026

Пять тысяч участников стартуют под сводами местной Эйфелевой башни

1 января 2026 года в 00:01 стартовал третий этап продажи слотов на юбилейный, десятый Парижский полумарафон. Забег пройдет 30 и 31 мая, билеты еще остались, сообщают организаторы.

В этом году забег соберет пять тысяч участников. Его растянут на два дня — 30 и 31 мая. Пока неизвестно распределение дистанций по дням, все забеги остаются в силе.

Парижский полумарафон проходит в селе Париж Челябинской области с 2016 года. Он стал настоящим праздником спорта и любви к родному краю. Полумарафон проходит при поддержке губернатора Алексея Текслера.