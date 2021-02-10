Сборная Челябинской области заняла третье место на чемпионате УрФО по ушу. Соревнования проходили в столице региона и собрали почти 200 спортсменов из четырех федеральных округов. Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту Челябинска, соревнования прошли в пять дней.
«Участники показали мастерство ушу таолу, кунгфу традиционное, ушу саньда. В общем зачете Челябинская область заняла третье место, это 86 наград. Кроме того, южноуральские спортсмены завоевали одно золото, серебро и две бронзы чемпионата»,— отметили в управлении физической культуры и спорта Челябинска.
Отмечается, что в связи с ограничениями из-за коронавируса на соревнованиях не было зрителей. Работали меры и для спортсменов, которые заходили в зал потоками и уезжали сразу после выступлений.