Третье место на чемпионате УрФО по ушу завоевала сборная Челябинской области

Турнир собрал около 200 спортсменов из четырех федеральных округов

Сборная Челябинской области заняла третье место на чемпионате УрФО по ушу. Соревнования проходили в столице региона и собрали почти 200 спортсменов из четырех федеральных округов. Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту Челябинска, соревнования прошли в пять дней.



«Участники показали мастерство ушу таолу, кунгфу традиционное, ушу саньда. В общем зачете Челябинская область заняла третье место, это 86 наград. Кроме того, южноуральские спортсмены завоевали одно золото, серебро и две бронзы чемпионата»,— отметили в управлении физической культуры и спорта Челябинска.

Отмечается, что в связи с ограничениями из-за коронавируса на соревнованиях не было зрителей. Работали меры и для спортсменов, которые заходили в зал потоками и уезжали сразу после выступлений.