В тренерский штаб челябинского «Трактора» вошел новый специалист — Михаил Бутуев. Тренер по ОФП будет ассистировать Вадиму Гудзику. Вместе с тренером ХК «Даллас» Станиславом Туголуковым Михаил Бутуев на протяжении трех лет занимался ОФП в тренировочных лагерях города, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

В своей профессиональной карьере Михаил Бутуев занимался общефизической подготовкой спортсменов и уже приступил к работе с челябинской командой. Специалист имеет звание мастера спорта по конькобежному спорту. В числе хоккеистов, с которыми работал наставник, Яков Тренин, Никита Охотюк, Александр Яковенко, Виталий Абрамов, Петр Ясинский и другие.

Напомним, что челябинский хоккейный клуб «Трактор» сформировал новый тренерский штаб. Южноуральскую команду покинули Виталий Ячменев и Симо Вехвилайнен. Также сегодня в Магнитогорске стартует хоккейный турнир памяти Ивана Ромазана. На нем выступят четыре команды.