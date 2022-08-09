В тренерский штаб челябинского «Трактора» вошел новый специалист — Михаил Бутуев. Тренер по ОФП будет ассистировать Вадиму Гудзику. Вместе с тренером ХК «Даллас» Станиславом Туголуковым Михаил Бутуев на протяжении трех лет занимался ОФП в тренировочных лагерях города, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
В своей профессиональной карьере Михаил Бутуев занимался общефизической подготовкой спортсменов и уже приступил к работе с челябинской командой. Специалист имеет звание мастера спорта по конькобежному спорту. В числе хоккеистов, с которыми работал наставник, Яков Тренин, Никита Охотюк, Александр Яковенко, Виталий Абрамов, Петр Ясинский и другие.
Напомним, что челябинский хоккейный клуб «Трактор» сформировал новый тренерский штаб. Южноуральскую команду покинули Виталий Ячменев и Симо Вехвилайнен. Также сегодня в Магнитогорске стартует хоккейный турнир памяти Ивана Ромазана. На нем выступят четыре команды.
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