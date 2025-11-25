Тренера «Трактора» пригласили в сборную России на Кубок Первого канала

Евгений Корешков будет помогать Роману Ротенбергу завоевывать трофей

Федерация хоккея России объявила имена тренеров, которые возглавят национальную команду на Кубке Первого канала. Руководить коллективом будет Роман Ротенберг, а одним из его помощников назначен недавно вошедший в тренерский штаб «Трактора» Евгений Корешков, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

В тренерский штаб сборной России по хоккею вошли восемь специалистов во главе с Романом Ротенбергом. На Кубке Первого канала нашей команде предстоит сыграть со сборными Беларуси и Казахстана, а также принять участие в турнире по хоккею 3×3.

Тренерский штаб сборной России на Кубок Первого канала — 2025:

Главный тренер — Роман Ротенберг.

Тренеры — Константин Шафранов, Виктор Козлов, Альберт Лещев, Евгений Корешков, Алексей Бабинцев.

Тренеры вратарей — Максим Соколов, Андрей Царев.

Отметим, что выступят в турнире и два хоккеиста челябинского «Трактора» — Сергей Телегин и Григорий Дронов. Кубок Первого канала пройдет с 12 по 14 декабря в Новосибирске. Российским хоккеистам предстоит сыграть матчи со сборными Беларуси (13 декабря) и Казахстана (14 декабря).