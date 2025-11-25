Федерация хоккея России объявила имена тренеров, которые возглавят национальную команду на Кубке Первого канала. Руководить коллективом будет Роман Ротенберг, а одним из его помощников назначен недавно вошедший в тренерский штаб «Трактора» Евгений Корешков, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
В тренерский штаб сборной России по хоккею вошли восемь специалистов во главе с Романом Ротенбергом. На Кубке Первого канала нашей команде предстоит сыграть со сборными Беларуси и Казахстана, а также принять участие в турнире по хоккею 3×3.
Тренерский штаб сборной России на Кубок Первого канала — 2025:
Главный тренер — Роман Ротенберг.
Тренеры — Константин Шафранов, Виктор Козлов, Альберт Лещев, Евгений Корешков, Алексей Бабинцев.
Тренеры вратарей — Максим Соколов, Андрей Царев.
Отметим, что выступят в турнире и два хоккеиста челябинского «Трактора» — Сергей Телегин и Григорий Дронов. Кубок Первого канала пройдет с 12 по 14 декабря в Новосибирске. Российским хоккеистам предстоит сыграть матчи со сборными Беларуси (13 декабря) и Казахстана (14 декабря).