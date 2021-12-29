Тренер Владимир Рощенко продолжит работу в челябинском боксе

Минспорт подтвердил, что решение уволить специалиста было преждевременным

Сегодня, 29 декабря, региональный Минспорт выступил с заявлением, в котором сообщает, что уволенный с должности старшего тренера Центра олимпийской подготовки по боксу Владимир Рощенко вернется на занимаемую им ранее должность.

Напомним, что старший тренер сборной команды Челябинской области по боксу Владимир Рощенко получил уведомление о сокращении с 21 февраля 2022 года. Ему предложили единственную вакантную должность в региональном Центре спортивной подготовки по боксу — должность водителя с окладом 34 тысячи рублей. Такое предложение обидело специалиста, отдавшего почти 50 лет работы со спортсменами.

Владимир Рощенко написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации. «Готов приносить пользу родине в качестве тренера, а не за рулем автобуса», — говорилось в его обращении. На это письмо отреагировал президент Международной федерации бокса (АИБА) Умар Кремлев. Он назвал увольнение тренера недопустимым, вручил тренеру сертификат на 1 миллион рублей и попросил специалиста работать в Федерации бокса России в качестве куратора молодых тренеров.

В этот же день отреагировал на ситуацию и губернатор области Алексей Текслер. В своем инстаграме он опубликовал пост, в котором заявил, что сокращение Владимира Рощенко — «плохая история», и потребовал от регионального Минспорта «разобраться и сделать кадровые выводы». Эти выводы последовали сегодня, 29 декабря.

«Вручение старшему тренеру сборной команды по боксу Челябинской области Владимиру Рощенко уведомления о сокращении его должности было преждевременным. Принимать кадровые решения без глубокого анализа результатов деятельности специалиста на посту старшего тренера областной команды недопустимо», — говорится в заявлении на официальном сайте Минспорта.

Глава ведомства Максим Соколов провел рабочую встречу с Владимиром Рощенко, на которой был озвучен перспективный план подготовки сборной команды Челябинской области на 2022 год. В завершение встречи глава регионального Минспорта подчеркнул, что Владимир Рощенко продолжит работу в челябинском боксе.