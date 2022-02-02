Тренер Виталий Ячменев подписал контракт с хоккейным клубом «Трактор». Наставник будет помогать Анвару Гатиятулину в должности ассистента главного тренера. Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/2022, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Виталий Ячменев является выпускником хоккейной школы «Трактор». В 1994-м он был выбран в третьем раунде драфта под общим 59-м номером клубом «Лос-Анджелес Кингз». Всего в НХЛ Ячменев набрал 216 (83+133) очков в 487 матчах.
В 1995 году со сборной России завоевал серебряную медаль молодежного чемпионата мира. В России Виталий выступал за «Амур», «Ак Барс», «Авангард», московское «Динамо», «Трактор» и «Рубин».
«Виталий Ячменев специалист для Челябинска хорошо знакомый и имеющий шестилетний опыт работы тренером в КХЛ. Считаю, что приглашение этого наставника станет очевидным усилением нашего штаба. Первостепенной задачей для Виталия Ячменева сейчас будет быстрая адаптация в команде, а ближе к плей-офф они с главным тренером определят полный круг обязанностей и зону ответственности. Мы рады возвращению Виталия в родной город и уверены, что совместная работа принесет свои плоды», — рассказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.
Напомним, что с 2014 по 2017 годы Виталий Ячменев уже работал ассистентом главного тренера «Трактора», после чего два сезона был помощником Николая Цулыгина в «Салавате Юлаеве». В мае 2020 года Ячменев покинул уфимский клуб, взяв паузу.
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