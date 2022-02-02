Тренер Виталий Ячменев подписал контракт с хоккейным клубом «Трактор»

Наставник выступит в должности ассистента главного тренера

«Виталий Ячменев специалист для Челябинска хорошо знакомый и имеющий шестилетний опыт работы тренером в КХЛ. Считаю, что приглашение этого наставника станет очевидным усилением нашего штаба. Первостепенной задачей для Виталия Ячменева сейчас будет быстрая адаптация в команде, а ближе к плей-офф они с главным тренером определят полный круг обязанностей и зону ответственности. Мы рады возвращению Виталия в родной город и уверены, что совместная работа принесет свои плоды»,

— рассказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.