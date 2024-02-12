Тренер по сноуборду сделал предложение своей подопечной на спартакиаде

Полина Смоленцова согласилась выйти замуж за Дмитрия Мулендеева

Сноубордистка из Магнитогорска Полина Смоленцова не смогла завоевать медаль на Всероссийской зимней спартакиаде, которая в эти дни проходит на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Зато запомнит этот день надолго: тренер сборной России по сноуборду Дмитрий Мулендеев сделал предложение стать его супругой, спортсменка ответила согласием, сообщает оргкомитет Спартакиады-2024 в Челябинской области.

Состязания по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом-гигант» выиграла лидер сборной России София Надыршина из Камчатского края. Один из лидеров национальной команды Полина Смоленцова не смогла побороться за медали, оказавшись за чертой призеров.

Однако уроженка Магнитогорска обрела нечто большее в этот день. Тренер сборной России Дмитрий Мулендеев из Чебоксар сделал предложение своей возлюбленной сразу после соревнований. Она, конечно же, ответила согласием.

«Подготовка была достаточно простой: купить кольцо и пообщаться с организаторами. А формирование того, что мной двигало, было длительным. Теоретически процедура „предложения“ формальна и несет социальный смысл, то есть обозначение нашего союза для социума. Но на деле, даже для нас самих, ритуал оказался достаточно волнительным. У Полины вообще случился шок. Теперь уже счастлива и улыбается!» — рассказал Дмитрий Мулендеев.

Трогательный момент был запечатлен на видео и широко разошелся в социальных сетях. Отметим, что Полина Смоленцова имеет внушительный послужной список достижений в сноуборде. Она является одним из лидеров сборной России по сноуборду в параллельном слаломе-гиганте.