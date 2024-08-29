Тренер «Металлурга» увел команду со льда в знак протеста во время игры в Магнитогорске

Хотя команда лидировала по счету

В Магнитогорске проходит крупный хоккейный турнир — мемориал имени Ивана Ромазана. Хозяева льда — «Металлург» — получили техническое поражение после того, как тренер увел команду со льда в знак протеста против решения судей, сообщает телеграм-канал «Металлурга».

Магнитогорский «Металлург» играл с командой «Нефтехимик» из Нижнекамска. В третьем периоде южноуральцы лидировали со счетом 2:1. Но в какой-то момент защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов провел силовой прием против нападающего соперников Даниила Вовченко. После удара в голову игрок «Металлурга» упал на лед и уже не смог подняться — его унесли со льда на носилках.

Арбитры не нашли нарушения. Тогда в знак протеста из-за решения судей Разин увел команду в раздевалку.

«Нам присуждено техническое поражение, но результат неважен. Главное — что мы одна команда. До самого конца», — сообщает телеграм-канал «Металлурга».