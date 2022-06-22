В Челябинске 15 июня на стадионе «Калибр» во время матча команд «Челябинск-ОСШ» и «Юность» (Екатеринбург) наставник гостей после забитого южноуральцами гола пнул и схватил за шею футболистов соперника. Об этом сообщили родители 14-летних спортсменов.
Родители сняли видео и отправили его в Союз федераций футбола Урала и Западной Сибири для решения вопроса о дисквалификации тренера. Игра проходила в рамках первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов среди спортшкол.
«Инцидент будет решаться на контрольно-дисциплинарном комитете в региональной федерации футбола», — отметил директор «Челябинска-ОСШ» Андрей Фомин.
Напомним, что зимой в Челябинске хоккейный товарищеский поединок 12‑летних спортсменов завершился дракой. В ходе конфликта нанесены побои арбитру поединка.
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