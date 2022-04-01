«Трактор» vs «Металлург»: пять лучших матчей в истории хоккейного южноуральского дерби

Челябинск и Магнитогорск впервые сыграют в финале Восточной конференции Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» против магнитогорского «Металлурга». В финале конференции Кубка Гагарина! Что может быть лучше для хоккейных гурманов? Южноуральские дерби всегда были, есть и будут выделяться на общем фоне. ИА «Первое областное» накануне принципиального противостояния поднял архивы, чтобы выбрать пять самых ярких и запоминающихся поединков «Трактор» vs «Металлург».

Первая встреча в плей-офф и долгожданная бронза «Трактора»

Сезон-1992/1993. 13 марта. «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2

Голы: Юрий Шпигало (Ульшин, Осипов), 24:46 (5×5) — 0:1; Игорь Федулов (Астраханцев), 29:08 (5×5) — 1:1; Игорь Ульшин (Осипов, Шалыгин), 32:13 (5×4) — 1:2; Валерий Никулин, 36:06 (5×5) — 2:2; Игорь Варицкий (Кудинов), 53:12 (5×5) — 3:2.

Первый розыгрыш Межнациональной хоккейной лиги стал знаменательным для обеих южноуральских клубов. Челябинский «Трактор» впервые с 1977 года стал призером чемпионата страны, а «Магнитка» дебютировала в элите отечественного чемпионата.

Предварительный этап оба клуба провели достойно. «Трактор» под руководством Валерия Белоусова финишировал вторым в Восточной конференции, пропустив вперед лишь тольяттинскую «Ладу». Дебютант турнира, «Металлург», занял шестое место, решив для себя задачу-минимум — вышел в плей-офф.

В 1/8 финала Кубка МХЛ челябинцы в серии до двух побед прошли киевский «Сокол», а магнитогорцы — столичный «Спартак». И в четвертьфинале встретились между собой. Причем победитель этого противостояния гарантировал себе как минимум завоевание бронзовых медалей турнира (формат его проведения не предполагал матча за третье место).

Тот «Трактор» начала 90-х представлял собой отличную сбалансированную и сыгранную команду, практически без слабых мест. И с великолепным подбором исполнителей. Многие болельщики со стажем называют ту команду самой сильной в истории клуба. На последнем рубеже тогда вне конкуренции был Андрей Зуев. В защите не один сезон играли в привычных сочетаниях пары: Тертышный — Шварев, Давыдов — Сапожников, Никулин — Гловацкий. А в нападении три равноценных убойных звена: Астраханцев — Федулов — Мальцев, Гомоляко — Кудинов — Варицкий, Гусманов — Иванов — Карпов. А на подходе, в четвертом, также уже выделялись искрометной игрой Черкасов — Хрущев — Лазарев.

Аппетиты «Металлурга» были поскромней, ему еще предстояло пройти большой путь, прежде чем выйти на ведущие роли в южноуральском хоккее. Но команда Валерия Постникова сумела в первый же сезон заставить уважать себя в элите российского хоккея и дать бой грозному «Трактору». В Магнитогорске хозяева уступили 0:1, единственную шайбу забросил Сергей Хрущев. Но еще интересней получился ответный поединок в Челябинске.

По традиции билеты на 3,5-тысячник во Дворце спорта «Юность» болельщики раскупили мгновенно, люди стояли в проходах между рядами. Но мало кто из них мог предполагать, что матч со скромным, как казалось тогда, соперником превратился в тяжелейшее испытание для хоккеистов «Трактора». Челябинцы дважды уступали по ходу матча, но находили в себе силы сравнивать счет. На последнем рубеже у магнитогорцев блистал Борис Тортунов. А победную шайбу за 7 минут до финальной сирены записал на свой счет будущий чемпион мира Игорь Варицкий. Кстати, вместе с ним из «Трактора» завоевали золото мирового первенства в Германии Андрей Зуев, Андрей Сапожников, Валерий Карпов и Константин Астраханцев.

В полуфинале Кубка МХЛ-1992/1993 челябинский «Трактор» встретился с московским «Динамо». Эта серия до двух побед стала одной из самых ярких в истории современного российского хоккея. И в каждом из трех матчей была битва, державшая в напряжении болельщиков с первой до последней секунды. Тогда играли объективно два сильнейших на тот момент хоккейных клуба страны (даже тольяттинская «Лада» во главе с Геннадием Цыгуровым, проигравшая в финале «Динамо», все-таки уступала «Трактору» как по подбору игроков, так и командной игре).

Подопечные Валерия Белоусова сумели продвинуться вперед, победив в Челябинске 3:1. «Трактор» был очень близок к тому, чтобы выйти в финал, но не сумел удержать победный счет в первом поединке в Москве. За 47 секунд до конца третьего периода Виктор Козлов перевел игру в овертайм, а там Сергей Петренко установил точку в матче — 2:1. В решающей игре исход противостояния и вовсе решался в серии послематчевых буллитов. «Трактор» уступил, но влюбил в себя болельщиков всей страны. Именно тогда на долгое время в российском хоккея зажглась новая звезда — по решению директората лиги Валерий Карпов был признан самым ценным игроком чемпионата.

Новое чудо на льду во Дворце имени Ромазана

Сезон-1993/1994. 30 сентября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 6:5

Голы: Дмитрий Демидов (Сапожников, Гомоляко), 20:28 (5×5) — 0:1; Константин Астраханцев, 24:28 (5×5) — 0:2; Равиль Гусманов (Сапожников), 30:08 (5×5) — 0:3; Игорь Лукиянов, 34:40 (5×5) — 1:3; Дмитрий Иванов, 41:22 (5×5) — 2:3; Станислав Туголуков (Гловацкий, Бобыкин), 46:37 (5×5) — 2:4; Сергей Гомоляко, 52:40 (5×5) — 2:5; Сергей Девятков (Старковский), 56:11 (5×4) — 3:5; Игорь Старковский (Девятков), 59:04 (5×5) — 4:5; Сергей Девятков (Исаков), 59:27 (5×5) — 5:5; Игорь Старковский (Ульшин), 60:50 (5×5) — 6:5.

Этот матч очень любят вспоминать все любители хоккея в Магнитогорске со стажем. И не иначе как чудом на льду его не называют. Мало того, что обе команды порадовали болельщиков обилием заброшенных шайб, так еще и сюжет самого поединка получился очень уж драматичным и запоминающимся.

Не прошло и полгода после памятного противостояния в серии плей-офф сезона-1992/93, как южноуральские команды выдали еще один матч-шедевр. В этот раз чемпионат МХЛ прошел по иной формуле — простой и незамысловатой: победители и призеры турнира определялись по итогам «гладкого» чемпионата. Другими словами, каждая из 24 команд сыграла против соперников дома и в гостях, а сама таблица первенства была общей, без разделения на конференции/дивизионы/группа. Отдельно, правда, проводился еще и Кубок МХЛ с привычной серией плей-офф. Его победитель получал как бы приятный бонус в виде трофея по окончании сезона, однако звание чемпиона России, как уже говорилось выше, определялось по итогам регулярного чемпионата.

«Видевшие матч 30 сентября 1993 года запомнили его на всю жизнь. „Магнитка“ отыгралась, безнадежно и привычно уступая в концовке челябинскому „Трактору“. Тому „Трактору“, который для „Металлурга“ исторически был на недосягаемой высоте, а в начале 90-х входил в тройку лучших отечественных команд Межнациональной хоккейной лиги», — писал в своей книге «Больше чем игра» известный магнитогорский обозреватель Владимир Мозговой.

Уступая по ходу матча 2:5 за 4 минуты до конца третьего периода хозяевам удалось удивительным образом перевернуть ход поединка. И сделали это, по сути, два форварда магнитогорцев — Сергей Девятков и Игорь Старковский. За минуту до финальной сирены, уступая две шайбы, «Магнитке» удалось сначала сократить разрыв, а затем и вовсе сравнять его. Ну а в овертайме на кураже и эмоциях вырвать победу.

«Очень сложно было в этом матче заставить игроков сделать что-то невозможное, — поделился впечатлениями по окончании встречи главный тренер „Металлурга“ Валерий Постников. — Ведь предыдущие 5 игр мы провели на выезде, да еще почти не имели времени на отдых перед матчем с челябинцами. Хоккеисты устали неимоверно — и психологически, и физически: у некоторых ребят даже сердце стало покалывать. И неудивительно, что сегодня „Металлург“ так неудачно сыграл в обороне. Вы сами всё видели: мы проигрывали, а не „Трактор“ выигрывал — практически все голы „подарили“ челябинцам», — дал комментарий после игры рулевой «Магнитки» Валерий Постников.

Кстати, после этой фантастической победы магнитогорский клуб единолично возглавил турнирную таблицу. В параллельном поединке московское «Динамо» потеряло очки, уступив землякам из «Крыльев Советов» 1:5. Вот только удержать завоеванные позиции «Магнитке» не удалось — по итогам чемпионата команда откатилась на 5-е место. А «Трактор», напротив, удачно провел финишную концовку и во второй раз подряд завоевал бронзу чемпионата страны.

Назаров vs Белоусов и Кузя против Кошечкина

Сезон-2009/2010. 14 марта. «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1

Голы: Тони Койвисто (Чистов), 41:09 (5×5) — 0:1; Евгений Кузнецов (Бойченко), 57:05 (5×5) — 1:1; Пьер Дажене (Катичев, Попов), 64:00 (4×4) — 2:1.

Начиная с середины 90-х годов «Трактор» начал сдавать свои позиции, ежегодно теряя своих лучших игроков. Челябинский клуб угодил в глубокий кризис, апофеозом которого стал вылет из суперлиги в 1999-м году. Вернуться в элиту ему удалось только в 2006 году. Первые два сезона ушли на становление среди сильнейших, а в 2008-м была образована Континентальная хоккейная лига.

Команду в 2007-м году возглавил Андрей Назаров. Первые две его попытки пройти первый раунд плей-офф с «Трактором» потерпели неудачу. В первый сезон его работы «черно-белые» уступили в первом раунде «всухую» ЦСКА, во второй — мытищинскому «Атланту». А в сезоне-2009/2010 состоялось второе южноуральское дерби в плей-офф отечественного хоккея. Однако в этот раз явным фаворитом в паре был уже магнитогорский «Металлург» во главе с главным творцом предыдущих и будущих побед челябинского клуба Валерием Белоусовым.

В составах обеих команд были небезызвестные персонажи. У магнитогорцев «зажигали» чехи Ян Марек и Томаш Ролинек, россияне Станислав Чистов, Денис Платонов и Денис Хлыстов, на высоком уровне доигрывал карьеру легендарный Сергей Федоров. А в воротах солировал нынешний кипер «Магнитки» Василий Кошечкин.

Важную роль у назаровского «Трактора» тогда играли ветераны Андрей Николишин и Евгений Галкин, связка Попова с Глинкиным, опытные Алексей Заварухин и Константин Касянчук. В защите рекорды результативности ставил Олег Пиганович. И именно в этом сезоне начинали раскрываться молодые Антон Бурдасов и еще 17-летний Евгений Кузнецов.

В Магнитогорске хозяева дважды были сильнее — 5:2 и 3:1. Выиграли по делу, хотя «Трактор» и постарался дать бой. Куда напряженнее получилась третья игра в Челябинске. Забросив шайбу в дебюте второго периода, «Магнитка» стала «сушить» игру, действуя по результату. Благо на последнем рубеже у «сталеваров» непробиваемой стеной стоял Василий Кошечкин. Хозяева обрушили шквал атак, кураж поймал «масочник» Кузнецов, брал бремя лидерства на себя Николишин. За три минуты до конца третьего периода одна из атак «черно-белых» наконец-таки завершилась взятием ворот — автором первого гола в плей-офф стал Евгений Кузнецов. В овертайме же победу челябинцам принес канадец Пьер Дажене. Упорным выдался и четвертый матч серии, но здесь в овертайме удача улыбнулась уже магнитогорцам (3:2), которые и вышли в следующий раунд, выиграв серию 3-1.

Светлое пятно Германа Титова у руля «Трактора»

Сезон-2018/2019. 15 сентября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 5:6

Голы: Райан Стоа (Шинин, Глинкин), 01:42 (5×5) — 0:1; Виталий Кравцов (Стоа, Глинкин), 06:14 (5×5) — 0:2; Йиро Пикаринен (Вольски, Расмуссен), 07:48 (5×5) — 1:2; Роман Любимов, 13:40 (5×5) — 2:2; Игорь Полыгалов (Желдаков, Кравцов), 21:28 (5×5) — 2:3; Пол Щехура (Гюнге, Бергстрем), 24:11 (5×4) — 2:4; Алексей Береглазов (Кулемин, Мозякин), 31:40 (5×5) — 3:4; Никита Языков (Береглазов, Варфоломеев), 33:35 (5×5) — 4:4; Рихард Гюнге (Бергстрем, Бэйлен), 36:07 (5×5) — 4:5; Йиро Пикаринен (Береглазов, Варфоломеев), 40:16 (5×4) — 5:5; Рихард Гюнге (Бергстрем, Бэйлен), 52:52 (5×4) — 5:6.

В период межсезонья челябинский «Трактор» потерял главного творца бронзового успеха — 2017/2018 Анвара Гатиятулина. Наставник на нашел общего языка с руководством клуба. В первую очередь с директором Иваном Сеничевым и генменеджером Евгением Губаревым. И пусть сам тренер никаких публичных заявлений не делал, хоккейные эксперты и болельщики понимали все без лишних слов. Перестраивать приносивший успех оборонительный хоккей на атакующий вызвался Герман Титов.

Найти себя в клубе и привить ему новую модель игры Титову не удалось. Уже спустя месяц он покинул Челябинск. С официальной формулировкой «по семейным обстоятельствам». И это при том, что под его руководством «Трактор» потерпел 10 поражений в 16 матчах, обосновался в подвале турнирной таблицы. Символично, что простился с клубом тренер после сокрушительного поражения 0:5 в Уфе от «Салавата Юлаева». Но руководство «Трактора» вместо того, чтобы признать ошибку с приглашением специалиста в Челябинск, выдало в паблик совершенно другую историю.

Впрочем, один яркий матч «Трактор» при Титове все-таки выдал. И произошло это как раз в Магнитогорске в принципиальном южноуральском дерби. Матч получился сверхрезультативным. По ходу игры хозяевам приходилось постоянно отыгрываться. И все же последнее слово осталось за «Трактором», а автором победной шайбы стал швед Рихард Гюнге.

Сам сезон для «Трактора» получился скомканным и неудачным. Сменивший Титова на посту главного тренера Алексей Тертышный сумел немного исправить ситуацию, наладить игру и выйти в плей-офф. Там «черно-белые» без вариантов уступили в первом раунде «Автомобилисту» (0-4). К слову, сам Титов полтора года спустя, в апреле 2020-го, вошел в тренерский штаб клуба из Екатеринбурга, где работает по настоящее время. Провалила сезон и «Магнитка», уже в первом раунде плей-офф уступив в шести матчах «Салавату Юлаеву».

Ледовое побоище и 42 минуты штрафа

Сезон-2020/2021. 15 февраля. «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:3 (ОТ)

Голы: Денис Бодров (Бывальцев, Калинин), 09:46 (5×4) — 1:0; Андрей Нестрашил (Карпов), 17:18 (5×4) — 1:1; Лукаш Седлак (Гика, Бэйлен), 38:31 (5×3) — 2:1; Тейлор Бек (Прохоркин), 44:28 (5×3) — 2:2; Даниил Ильин (Седлак, Гика), 56:38 (5×4) — 3:2; Сергей Плотников (Бек, Расмуссен), 59:59 (6×5) — 3:3; Ник Бэйлен (Седлак, Гика), 61:09 (3×3) — 4:3.

Яростным и бескомпромиссным получилось противостояние двух южноуральских клубов в прошлом сезоне. Под занавес регулярного чемпионата встреча в Челябинске получилась особенно жаркой. К тому моменту «Магнитка» шла третьей на «Востоке», а «Трактор» — пятым, отставая от географических соседей на 10 очков.

Уже с первых минут стало ясно, что этот матч будет непохожим на другие. Обе команды стали действовать чересчур жестко и плотно. А тут еще и судьи Сергей Морозов и Иван Фатеев не пресекли вовремя грубые действия хоккеистов, приняв несколько непоследовательных решений. Все это вылилось в две драки, в эпицентре которых оказался двухметровый гренадер «черно-белых» Олег Евенко.

Сначала защитник «Трактора» что-то не поделил с Егором Мартыновым, а пару минут спустя и вовсе подло толкнул клюшкой в спину капитана магнитогорцев Егора Яковлева. Причем во втором случае сделал это тогда, когда он уже лежал на льду. На этом Евенко не остановился и вдогонку отсыпал пару оплеух вызвавшемуся защитить партнера по команде Григорю Дронову. Уже после окончания игры «Металлург» обратился в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ по четырем эпизодам матча, три из которых были связаны с действиями Олега Евенко.

К счастью, драк в том поединке больше не было, но градус кипения судьям погасить не удалось. В общей сложности команды нахватали 42 минуты штрафа и большую часть матча играли в неравных составах.

Ну а сама игра, несмотря на грубость хоккеистов с обеих сторон, получилась огненной и захватывающей. С лихим сюжетом и драматургией. В середине первого периода форвард хозяев Денис Бодров открыл счет в матче, однако ближе к его концовке Андрей Нестрашил восстановил равновесие. Затем команды обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Лукаш Седлак и Тейлор Бек.

Ключевые события в поединке произошли под занавес третьей 20-минутки — за 3 с небольшим минуты до финальной сирены Даниил Ильин выводит хозяев вперед, реализовав численное большинство. Гости пошли ва-банк, заменили вратаря на шестого полевого игрока. Более минуты «Магнитка» безуспешно пыталась уйти от поражения и все-таки добилась своего. За 1,5(!) секунды до конца третьего периода Сергей Плотников сумел пробить Ивана Федотова и перевел игру в овертайм. Там минуту спустя победу челябинцам принес бросок Ника Бэйлена.

P. S. Нет никаких сомнений в том, что и нынешнее противостояние южноуральских команд запомнится болельщикам матчем-шедевром. А может быть, и не одним. «Трактор» и «Металлург» уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали. Но кого они сейчас интересуют? Где-то там, на горизонте, виднеется главный трофей КХЛ. И только победитель южноуральского дерби сможет за него побороться в финале Кубка Гагарина.

Фото: из архива пресс-служб хоккейных клубов «Трактор» и «Металлург»

Коллаж: ИА «Первое областное»