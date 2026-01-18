«Трактор» уступил «Авангарду» в хоккейной битве двух культурных столиц

Тематический матч завершился победой омской команды со счетом 5:2

Хоккеисты челябинского «Трактора» уступили в чемпионате КХЛ омскому «Авангарду» со счетом 2:5. В тематической битве двух культурных столиц года сибиряки показали соперникам мастер-класс того, как нужно реализовывать большинство. Гости трижды разыграли «лишнего», а еще второй хет-трик в своей карьере в КХЛ оформил защитник омичей Дамир Шарипзянов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Эта игра стала уже четвертой между командами в текущем чемпионате КХЛ. Причем третья — на челябинском льду. Напомним, как завершались предыдущие встречи между соперниками:

25.09. «Трактор» — «Авангард» — 5:1

14.10. «Трактор» — «Авангард» — 5:8

13.11. «Авангард» — «Трактор» — 3:2

Этот матч стал особенным для обеих команд и был сыгран в тематической битве двух культурных столиц года. Напомним, что Омск ранее выиграл престижный федеральный конкурс, теперь это сделал Челябинск. Не беремся судить и сравнивать культурную составляющую двух городов, а вот хоккейное противостояние между ними в текущем сезоне складывается в пользу сибирского города.

Вот и сегодня «Авангард» победил более чем уверенно. И главным образом благодаря тому, что преуспел в игре при неравных составах. Омичи показали сопернику то, как нужно реализовывать большинство: три шайбы из пяти они забили в формате игры «5 на 4». Но обо всем по порядку.

Первый период прошел при небольшом игровом преимуществе гостей. Именно они открыли счет в матче благодаря точному броску Дамира Шарипзянова. Тренерский штаб «Трактора» решил оспорить этот гол, запросил видеоповтор. Однако судьи своего решения не изменили. В итоге наша команда вынуждена была еще и две минуты сыграть в меньшинстве. И повезло, что Эндрю Потуральски угодил в перекладину.

Впрочем, на первый перерыв команды ушли при равном счете. В самой концовке периода трудовой гол забил Александр Кадейкин. С прямого броска ему не удалось переиграть голкипера гостей, зато забил «свояка», причем делал это зряче с расчетом того, что шайба от вратаря заскочит в ворота — 1:1.

Второй отрезок матча хозяева льда откровенно провалили. Хотя начали наши парни за здравие — все тот же Кадейкин оказался на острие атаки и бросал с «пятака» как будто наверняка — увы, шайба в ворота не залетела, здорово сыграл на последнем рубеже у омичей голкипер Никита Серебряков. Тут же наши оказались в меньшинстве и получили шайбу в свои ворота. Сибиряки вывели на бросок Максима Лажуа — тот был точен.

«Трактор» и не думал сдаваться. Супермомент был у Егора Коршкова, однако форвард челябинцев выход «1 в 0» не реализовал. Затем в течение 4 минут «черно-белые» играли в большинстве за опасную игру высоко поднятой клюшкой Шарипзянова. Не забили. Зато почти тут же «Авангард» показал оппонентам то, как надо наказывать соперника за грубую игру. Омичи забили в большинстве, а минуту спустя уже в равных составах. 1:4 — и это было почти что приговор.

В третьем периоде «Авангард» довел счет до крупного, сделав счет 5:1. Причем, хет-трик оформил защитник «ястребов» Дамир Шарипзянов. За 10 минут до финальной сирены, когда «черно-белые» вновь получили возможность сыграть в большинстве, тренерский штаб «Трактора» пошел ва-банк, сняв вратаря на шестого полевого игрока Челябинцы забили при формате «6 на 4». Но на большее их не хватило. Итог 2:5 — уверенная победа омского «Авангарда».

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 18 января. «Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 2:5 (1:1, 0:3, 1:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Дамир Шарипзянов (Джозеф Чеккони), 10:56 (5×5).

1:1 — Александр Кадейкин (Артемий Низамеев), 16:14 (5×5).

1:2 — Максим Лажуа (Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов), 28:35 (5×4).

1:3 — Майкл Маклауд (Эндрю Потуральски, Константин Окулов), 37:36 (5×4).

1:4 — Дамир Шарипзянов (Джозеф Чеккони, Василий Пономарев), 38:40 (5×5).

1:5 — Дамир Шарипзянов (Константин Окулов, Эндрю Потуральски), 49:24 (5×4).

2:5 — Андрей Светлаков (Михаил Григоренко, Григорий Дронов), 51:09 (6×4).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Дамир Шарипзянов («Авангард»)

Во второй раз в своей карьере оформил хет-трик в КХЛ, стал главным героем матча. В его активе также результативная передача.

Эндрю Потуральски («Авангард»)

Сделал ассистентский хет-трик, был близок к тому, чтобы и сам забросить шайбу, но немного не повезло в завершающих стадиях атак.

Александр Кадейкин («Трактор»)

Мастер по оформлению «дублей» в этот раз отличился одной заброшенной шайбой. Был в составе «черно-белых» одним из лучших.

Впереди у челябинцев пять дней отдыха. В следующем матче наша команда примет на своем льду 24 января «Адмирал» из Владивостока.

Фото: Олег Каргаполов (ИА «Первое областное»).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).