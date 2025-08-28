28 августа в Челябинске хоккейный клуб «Трактор» одержал уверенную победу над тольяттинской «Ладой» со счетом 5:1 и вышел в финал Кубка губернатора Челябинской области.
Матч прошел на ледовой арене «Трактор» и собрал 5720 зрителей, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
«Черно-белые» начали встречу с мощного прессинга, что позволило им открыть счет уже в первом периоде. Александр Кадейкин, воспользовавшись численным преимуществом, отправил шайбу в ворота соперника, а затем Андрей Светлаков удвоил преимущество, добив шайбу после удара Джошуа Ливо.
«По первому периоду видно, что что-то начинает получаться», — оценил начало матча Александр Кадейкин.
Во втором периоде «Трактор» продолжил наступление, и Федор Крощинский увеличил разрыв до трех шайб. Несмотря на то, что Владислав Семин смог сократить отставание, Семен Дер-Аргучинцев быстро восстановил статус-кво, забросив четвертую шайбу. Концовка матча ознаменовалась дальним броском Джордана Гросса, который установил окончательный счет 5:1 в пользу «Трактора».
«Абсолютно каждый матч идет на пользе команде. Мы будем стремиться становиться все лучше», — сказал тренер команды Бенуа Гру после игры корреспонденту ОТВ.
Таким образом, теперь команда готовится к финальному поединку с хабаровским «Амуром», в то время как «Лада» будет бороться за третье место с ХК «Сочи».
«Трактор» с «Амуром» встретятся 29 августа.