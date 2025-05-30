«Трактор» стал самой результативной командой КХЛ в сезоне 2024/25

С сентября по апрель челябинские хоккеисты забили соперникам 282 шайбы

Челябинская хоккейная команда «Трактор» признана самой результативной командой в 17-м сезоне Континентальной хоккейной лиги. С результатом 282 гола она стала обладателем приза имени Всеволода Боброва, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на данные сайта КХЛ.

Также в список лауреатов сезона 2024/25 вошел нападающий «Трактора» Максим Шабанов — получив «Золотой шлем», игрок назвал награду бесценной и отметил, как важна поддержка семьи.

Престижную награду — приз имени Валентина Сыча как лучший руководитель — получил гендиректор «Трактора» Иван Савин. Он отметил, что сезон получился ярким, эмоциональным, поблагодарил за сезон команду и болельщиков, а также губернатора Алексея Текслера:

«Приятно за весь коллектив хоккейного клуба „Трактор“. Эта награда — и их тоже, ведь мы работаем в командном виде спорта и без командной работы результата, очевидно, не добиться. Хочу поблагодарить нашего губернатора Алексея Леонидовича Текслера за вовлеченность в жизнь клуба и всестороннюю поддержку нашего вида спорта — ключевого для региона».

Напомним, в 17-м сезоне КХЛ «Трактор» завоевал серебро, уступив первенство ярославскому «Локомотиву».