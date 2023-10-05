Руководство хоккейного клуба «Трактор» подписало соглашение о сотрудничестве с Челябинской любительской хоккейной лигой (ЧЛХЛ). Южноуральская команда будет помогать в организации и проведении матчей Открытого чемпионата города, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

В Челябинскую любительскую хоккейную лигу входят более 2600 игроков из 70 команд, участвующих в восьми турнирах. Также организация проводит в городе несколько Кубков, собирающих десятки хоккейных команд. Нынешний сезон станет уже 14-м для южноуральской лиги.

«Сотрудничество с „Трактором“ подразумевает участие клуба в организации и проведении матчей Открытого чемпионата города Челябинска, а также совместных мероприятиях, направленных на развитие любительского хоккея в городе», — отметили в челябинской команде.
Добавим, что ранее Академия хоккейного клуба «Трактор» подписала соглашение с Arena Play. Челябинская спортшкола планирует тесно сотрудничать с новым московским проектом. Южноуральская академия получает приоритетное право на подписание хоккеистов из новой российской школы, а «Трактор» предоставляет партнеру свой товарный знак.