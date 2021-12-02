«„Трактор“ и „Металлург“ не стали сильней, упал уровень их соперников» — хоккейный эксперт Андрей Баландин

Экс-игрок и директор челябинского клуба считает, что значительно упал уровень игры в КХЛ

В нынешнем хоккейном сезоне на стабильно высоком уровне выступают два южноуральских клуба. Оба уже больше месяца возглавляют турнирную таблицу Лиги. И если подобный результат магнитогорского «Металлурга» вряд ли кого-то мог удивить, то высокое положение «Трактора» стало приятной неожиданностью. Впрочем, далеко не все хоккейные специалисты видят в игре этих команд качественные изменения в лучшую сторону. Экс-игрок и директор челябинского «Трактора» Андрей Баландин полагает, что за последние два-три года значительно упал уровень игры топовых команд КХЛ.

Игра «Металлурга» и «Трактора» в нынешнем сезоне КХЛ радует. Есть хороший результат. И клубы по праву долгое время занимают первые два места в Лиге. Но питать иллюзий по этому поводу не стал бы. Считаю, что лидерство южноуральских клубов не связано с тем, что они стали сильней. Бросается в глаза падение общего уровня игры команд в КХЛ. Он с каждым годом становится все ниже и ниже. Причем падает этот уровень и у топовых клубов — тех, кто еще совсем недавно был на виду.

«„Трактор“ и „Металлург“ не виноваты в том, что упал общий уровень КХЛ»

Да, надо отдать должное руководству хоккейных клубов «Трактор» и «Металлург», тренерскому штабу, игрокам... Они все проделали большую работу и по праву возглавляют турнирную таблицу. Не их вина в том, что упал общий уровень Лиги. Но сравнивать, скажем, нынешний «Трактор» с тем, который завоевывал серебряные медали в сезоне-2012/2013 даже не уместно. Это небо и земля! Та белоусовская команда на порядок выше нынешней по всем параметрам. Да и «Магнитка» не дотягивает до уровня тех клубов, которые задавали тон в КХЛ еще 3—4 года назад.

Не все болельщики, при всем к ним уважении, правильно могут оценить игру команды. Они понимают хоккей по-своему, видят поверхностно то, что происходит на льду. Забили гол? Урррра! Атакуем и часто бросаем? Ну, здорово! Я же рассматриваю игру команды с позиции человека, который сам когда-то был хоккеистом, знаком с тактикой и многими другими аспектами игры. И вижу ооочень много моментов, над которыми надо много и упорно работать.

В первую очередь «Трактору», а это отмечают уже все, нужно добавлять в игре в большинстве. В этом компоненте челябинцы выглядят посредственно. И дело даже не в статистике, а в том, как они пытаются реализовать численное преимущество. Игра «черно-белых» в неравных составах зачастую не поддается какой-то логике и осмысленным действиям. Все сводится к надежде, что придумает что-нибудь Лукаш Седлак или удастся вывести на убойную позицию Пулккинена, ну или Ник Бэйлен успешно подключится к атаке. Вариативности в нападении при реализации «лишнего» очень мало.

Второе — вход в зону соперника. Он у «Трактора» слишком долгий. А ведь это основополагающий показатель, отличительный знак игры хорошего и сильного клуба. Всегда считалось, что топовая команда при игре в большинстве должна доставлять шайбу из своей зоны в чужую за 5—6 секунд. Наши же ребята, к сожалению, зачастую катают шайбу поперек площадки и не могут найти верного и нужного решения.

«Матч с соперником, играющим „вторым номером“, становится головной проблемой для „Трактора“»

Вы обратите внимание на то, как челябинский клуб играет против более или менее обученных соперников — тех, кто умеет грамотно и надежно действовать в обороне. Вспомните, как наша команда мучилась в играх с минским «Динамо», «Сибирью», «Нефтехимиком»... Матч с соперником, играющим «вторым номером», становится головной проблемой для «Трактора».

Сейчас полным ходом идет регулярный чемпионат. Вот оно поле для экспериментов перед стартом плей-офф. Нужно поработать над тактикой. Смотришь на хоккей челябинцев и порой не понимаешь, в какой же хоккей они играют — то ли в откат со схемой «1-4», то ли в форчекинг «1-2-2». С обороной надо что-то делать. Да, Бэйлен продуктивен в атаке, но слишком уж много допускает ошибок в обороне, которые приводят к пропущенным шайбам. Пожалуй, я бы сменил функционал его действий на площадке.

При игре по схеме «форчекинг» важная роль отводится «бегункам» — молодым крайним форвардам, которые на скорости создают давление на защитников команды соперника. Посмотрите, как играют молодые пацаны у Андрея Разина в «Северстали». Тренер заставляет их носиться по площадке и играть в современный хоккей. И клуб показывает яркую игру, хотя и не обладает каким-то суперским составом.

«В плей-офф может произойти все что угодно»

Да, начнется плей-офф, и там может произойти все что угодно. Многое будет зависеть от настроя команды, ее физических кондиций, самоотдачи игроков, отсутствия травмированных игроков. Говорить о том, что «Трактор» или «Металлург» являются фаворитами в борьбе за Кубок Гагарина, я бы не стал. Сейчас вообще в КХЛ сложно найти клуб, который на голову сильней соперников. Скажем, игра «Ак Барса» меня в этом сезоне не впечатляет, да и состав у казанцев стал послабее. «Авангард» тоже не блещет. «Салават Юлаев»? Возможно. Я бы выделил ЦСКА и СКА, они остаются грозной силой и к плей-офф всегда подходят в отличной форме.

В битвах на выбывание значение будет иметь каждая деталь. В том числе и глубина состава. В этой связи для меня стало откровением, что в сегодняшнем «Тракторе» не дают игровой практики молодым игрокам. Точнее, ребята получают небольшой шанс проявить себя, но он мизерный. Даже суперталантливые игроки, какими были в свое время Евгений Кузнецов или Валерий Ничушкин, в нынешних условиях не смогли бы раскрыть свой потенциал.

Почему не поверили, например, в Артема Шварева? В прошлом году он обратил на себя внимание — парень быстрый, взрывной, технически подготовленный. Но ему не дали расти, отправили в «Челмет». В этом межсезонье взяли Виталия Абрамова — но зачем? Чем он лучше? Я изначально не видел в нем качественного усиления для «Трактора». Да, форвард проявил себя на предсезонном турнире в Сочи, но там несколько другая история — тройка «АСТ» поймала кураж и показала отличную игру. Стартовал чемпионат — Абрамов в другом звене потерялся и даже сел на лавку.

«Челябинцам надо молиться, чтобы травму не получил Лукаш Седлак»

Единственный, кто сумел здорово влиться в состав команды в этом сезоне, — это Тертышный. Он выдает сейчас даже сверх того, что от него ожидалось. Но при всем уважении к Никите я не вижу у него какого-то звездного и яркого будущего. Он сейчас берет свое за счет куража, рвения и сильных партнеров по звену. Выдающейся скорости у него нет, техника на среднем уровне, внешние данные — сами знаете какие. Конечно, я очень рад за Никиту — он проводит великолепный для себя сезон, но способен ли он играть на таком же уровне в следующем, да еще в других игровых сочетаниях? Очень в этом сомневаюсь.

Взять кого-то еще из «Челмета»? Пожалуй, нет. Точечного усиления «Трактора» за счет своих ресурсов не видно. А если лидеры будут «ловить» травмы? Молиться надо, чтобы все в порядке со здоровьем было у Лукаша Седлака. Его заменить вообще некем. Не дай бог, он попадет в лазарет, когда начнется в плей-офф. Это будет караул! Будь я тренером команды-соперника, дал бы установку «разменять» чешского форварда и выключил бы его из игры. Для этого не надо прибегать к грязным приемам и ставить задачу защитникам сломать соперника. Достаточно просто спровоцировать Седлака, он в силу своего характера на такие провокации ведется.

«В развитии детского и юношеского хоккея мы безнадежно отстаем»

Ключевую роль в нынешнем «Тракторе» играют легионеры. Как и во многих других командах КХЛ. Ну, сыграет клуб один сезон, второй — а дальше-то что? Где наши молодые звезды? Наша хоккейная школа, известная на весь мир, перестала готовить кадры. Посмотрите, как многое делается на перспективу в Екатеринбурге! Там во всех районах открываются крытые катки, есть много дворовых коробок. Люди работают и думают о завтрашнем дне. Там хоть сейчас можно набрать 12—13 неплохих детских команд и провести первенство города. И это будет сильный турнир. Нашим соседям не надо даже ездить на всероссийские соревнования, потому что местные ребята необходимый опыт и практику могут получать у себя в городе. Будьте уверены, через несколько лет такая работа в Екатеринбурге принесет им отдачу. К сожалению, в Челябинске ничего подобного нет. В развитии детского и юношеского хоккея мы отстаем по полной программе.

Да, сейчас вот предпринимаются попытки — наконец-то строят Региональный центр по хоккею недалеко от арены «Трактор». В нем планируют аккумулировать силы лучших тренеров, собрать самых талантливых в регионе хоккеистов. Но сколько времени должно пройти, чтобы он заработал? Такой Центр нужен был нам еще вчера.