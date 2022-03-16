«„Трактор“ — фаворит, но только на бумаге» — хоккейные эксперты

Известные специалисты считают, что потеря легионеров отразится на игре «Салавата Юлаева»

В противостоянии между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина фаворитом является челябинский коллектив. К такому выводу пришли хоккейные эксперты, поделившиеся своим мнением перед стартом серии с корреспондентом ИА «Первое областное». Более высокое командное и исполнительское мастерство «черно-белых» и потеря лидеров в стане уфимского клуба являются двумя ключевыми факторами, которые должны отразиться на исходе противостояния.

Марк Винницкий, экс-начальник и директор ХК «Трактор» с 1987 по 1996 год:

— Перед любым противостоянием плей-офф душевное состояние не может быть спокойным в принципе. Конечно, немного тревожно, потому что в играх на выбывание совершенно другой уровень игры, ставки слишком высоки.

«Трактор» и «Салават Юлаев» заслуженно прошли первый раунд, были сильней своих оппонентов. И в целом на протяжении последних лет являются одними из лидеров Восточной конференции. Челябинцам удалось сохранить костяк команды перед стартом плей-офф, оставить легионеров. «Салават Юлаев», напротив, понес существенные потери. Поэтому в этой паре вижу небольшое преимущество на стороне «Трактора» — 52 на 48%. Но хочу подчеркнуть, что в плей-офф это не имеет никакого значения. Уверен, что уфимцы дадут серьезный бой. Недооценивать соперников ни в коем случае нельзя.

«Салават Юлаев» стал более «пресной» командой — меньше вариативности в нападении, изысков в комбинациях и т. д. Игра команды стала немного примитивной, во главу угла ставится самоотдача игроков. У уфимского клуба почти не осталось в составе звездных топовых хоккеистов, способных решать исход матча за счет исполнительского мастерства. Выделю, пожалуй, Александра Кадейкина, которого, на мой взгляд, нужно было брать на Олимпийские игры — 2022.

Тем не менее в отсутствие классных исполнителей «Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф показал себя боевитой командой, переиграв «Сибирь» за счет характера, самоотдачи и работоспособности, а также правильной тактикой на матчи.

У «Трактора» было больше времени на подготовку. И лишний матч играет хоть и не главную, но важную роль. Все-таки каждая игра выматывает психологически и физически. Не забывайте, что в «Салавате Юлаеве» нагрузка легла в первую очередь на лидеров команды. И если ветераны к таким нагрузкам привыкли, то молодежи, вчерашним дублерам это все в новинку. Выдержать такое напряжение и ответственность им будет сложно.

Но, повторюсь, в плей-офф ни в коем случае нельзя недооценивать соперника. Я посмотрел комментарии и отзывы на сайтах болельщиков нашей команды. И удивлен тем, что они слишком уверены в победе челябинцев. Это вселяет тревогу. Уверен, что тренерский штаб «Трактора» подойдет к противостоянию с «Салаватом Юлаевым» со всей серьезностью и проблем с мотивацией и настроем у хоккеистов «Трактора» не будет.

Евгений Зиновьев, воспитанник челябинского хоккея, выступал за команды «Мечел» и «Трактор», экс-наставник ХК «Мечел»:

— С большим нетерпением и ожиданием жду матчей «Трактора» с «Салаватом Юлаевым». И в первую очередь хотелось бы увидеть яркий и остроатакующий хоккей. В первом раунде плей-офф с «Нефтехимиком» челябинцы играли все-таки немного в закрытый хоккей, работали на результат. И все это из-за отсутствия игровой практики, пауза в чемпионате повлияла на действия команды. И хотя «Трактор» выиграл серию «всухую», но игры получились равными и упорными.

Во втором раунде, уверен, будет не менее сложно. Думаю, нас ждет долгая серия — ни одна команда не сможет пройти соперника за четыре матча. Преимущество «Трактора» в том, что уфимцев по разным причинам покинули ведущие иностранные хоккеисты, которые определяли игру команды. Наша команда, напротив, легионеров сохранила. Кроме того, общее индивидуальное и командное мастерство, на мой взгляд, повыше у «Трактора». И вратарская линия за челябинцами: Роман Вилл в воротах играет надежно, без срывов. Наконец, важно и то, что наша команда имеет преимущество своей площадки. Поэтому шансы команд я бы оценил как 70 на 30 в процентном соотношении.

Еще по играм с «Нефтехимиком» мы видели, что взломать оборону «черно-белым» было очень тяжело, голы давались с большим трудом. Уверен, что и в играх с «Салаватом Юлаевым» мы то же самое увидим. Уфимцы лишились лидеров и наверняка тактически перестроятся при игре в обороне, особенно в матчах на выезде.

Задача тренерского штаба «Трактора» — найти пути к воротам соперника, найти резервы для усиления атаки. Очень важно в таких матчах повести в счете, забить первым, чтобы команда играла более раскрепощенно. «Трактор» умеет и любит играть на контратаках. Определяющей в этой серии будет игра в неравных составах. И здесь у «Трактора», на мой взгляд, козырей больше.

Николай Суханов, экс-хоккеист челябинского «Трактора», провел за клуб 10 сезонов:

— «Трактор» и «Салават Юлаев» здорово проявили себя в регулярке, произвели хорошее впечатление. И все-таки в плей-офф челябинцы видятся мне фаворитами. В первую очередь потому, что уфимцы понесли существенные потери в составе. Хартикайнен и компания едва ли не лучше всех в лиге играли в большинстве. И каждая ошибка «Трактора» могла бы привести к большим проблемам, потому что финны у уфимцев при игре в неравных составах очень здорово выглядели, много забивали.

С другой стороны, матчи с «Сибирью» показали, что уфимцы нашли в себе резервы для усиления игры и сумели компенсировать отъезд лидеров. У «Салавата Юлаева», как оказалась, есть хорошая и перспективная молодежь. Она, в отличие от «Трактора», находится в игровом тонусе. Все-таки тренировки и официальные матчи нельзя ставить в один ряд, это совсем другие эмоции и ощущения. Челябинцы, завершив серию с «Нефтехимиком», вынуждены готовиться ко второму раунду плей-офф, не имея игровой практики. И вы помните, как сложно наша команда входила в игру после продолжительной олимпийской паузы.

До недавнего времени в «Тракторе» хромала игра в большинстве. Радует то, что тренерскому штабу «Трактора» удалось подтянуть этот компонент — две пятерки могут одинаково успешно действовать в неравных составах. Виден и почерк команды при игре в большинстве, прослеживается тренерская работа в этом направлении. Отмечу и то, что в клубе теперь три примерно равнозначных звена, способных решать исход матчей. Это создает дополнительные сложности сопернику — неизвестно, от кого ждать угрозы: «выстрелить» может любая из трех троек.

Хотелось бы пожелать «Трактору» четко соблюдать игровую дисциплину, меньше удаляться. И ладно, если бы они были по делу. Нужно исключить неоправданные удаления — и все у нас будет хорошо.

Максим Якуценя, экс-игрок челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга», провел 6 сезонов в южноуральских клубах:



— Хотелось бы увидеть бескомпромиссный и атакующий хоккей, который доставит массу удовольствия как болельщикам, так и самим игрокам. Вряд ли серия будет короткой: команды достойны друг друга. Ну и, при всем уважении к «Нефтехимику», уфимский клуб на порядок выше. В составе «Салавата Юлаева» мастерство хоккеистов, игровое мышление и командные действия на хорошем уровне.

Я не считаю, что потеря легионеров отрицательно скажется на игре «Салавата Юлаева». С их уходом в клубе молодые пацаны воспряли духом, полетели как на крыльях, стали забивать. Команда может на эмоциональном подъеме задавить соперника. Поэтому, считаю, нам не нужно подстраиваться под игру «Салавата Юлаева», нужно гнуть свою линию.

К сожалению, сейчас тенденция такая у российского хоккея: команды, особенно в плей-офф, начинают осторожничать, действовать с прицелом на оборону. Хоккей теряет в зрелищности, мало голов забивается. Да, оборона очень важный компонент игры, но ее можно строить в нападении. Нужно стараться искать счастья в атаке, держать шайбу под своим контролем. По себе знаю, каково это — играть без шайбы, уверенность в своих силах теряется.

Думаю, что многое будет зависеть от того, как обе команды будут действовать в неравных составах. В этом компоненте игры шансы примерно равны. Но искренне верю, что «Трактор» сможет пройти дальше, хотя и сделать это будет непросто. Нужно возвращать должок за поражение в прошлом году.

Фото: ХК «Трактор» (Челябинск), ХК «Южный Урал» (Орск), «КП-Челябинск».

Коллаж: ИА «Первое областное».