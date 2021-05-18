Традиционный боксерский турнир «Противостояние» прошел в Миассе

В главном бою вечера южноуралец Вильдан Минасов победил Раджабали Дженалиева из Киргизии

Вечер профессионального бокса прошел в минувшие выходные в Миассе. Традиционный турнир «Противостояние» состоялся в спорткомплексе «Экотайм». В рамках вечера бокса состоялось шесть поединков. В трех из них выступили южноуральские атлеты, причем все они одержали победу.



Так, челябинец Шохрук Абдиев взял верх над Одилжоном Мирзарахимовым из Узбекистана. В другом поединке Максим Плешков из Миасса победил камерунца Герина Сох Фонку. В главном бою вечера сошлись миасец Вильдан Минасов и Раджабали Дженалиев из Кыргызстана. И вновь победа досталась представителю Челябинской области.

Турнир в Миассе открыл министр спорта Челябинской области Максим Соколов. Он отметил, что бокс является одним из самых популярных и массовых видов спорта в регионе.

«Важную роль в этом играет и развитие профессионального бокса в регионе, успехи и достижения наших южноуральских боксеров на турнирах самого высокого уровня. Приятно видеть, что любят и ценят бокс в городе Миассе. Желаю организаторам турнира дальнейшего роста и реализации намеченных планов»,— подчеркнул Максим Соколов.

Отметим, турнир «Противостояние» проходил в Миассе в пятый раз. Его организатором выступил зал бокса RBA.