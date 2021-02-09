Традиционная «Лыжня России» пройдет во всех городах и районах Челябинской области

Центральные старты на Южном Урале состоятся в Челябинске и Златоусте

Всероссийские старты «Лыжня России» пройдут в Челябинской области. В этом году они состоятся во всех городах и районах региона, а центральные старты запланированы в Челябинске и Златоусте. О проведении мероприятия, которое пройдет в субботу, 13 февраля, ИА «Первое областное» рассказали в министерстве спорта региона.



Местом старта «Лыжни России» в Златоусте станет стадион имени Светланы Ишмуратовой. В Челябинске состязания пройдут в два дня: массовые забеги планируются в легкоатлетическом комплексе имени Е. Елесиной, спортивные — в Тарасовке, по адресу ул. Абрикосовая, 19.

«Спортивные забеги состоятся 13 февраля. В них будут состязаться на дистанции пять километров юноши и девушки 2003 года рождения и младше, а также пройдут 10-километровые забеги среди мужчин и женщин 2002 года рождения и старше. Начало спортивных забегов — в 11:00. В массовых забегах примут участие все желающие, на старт выйдут жители семи районов областного центра. Официальная церемония открытия состоится в 11:00 часов, старт массовых забегов — с 11:15»,— рассказали ИА «Первое областное» в министерстве спорта Челябинской области.

Отметим, мероприятие пройдет в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». «Лыжня России» проходит с 1982 года. Вместе с любителями на старт выходят спортсмены-профессионалы. Ожидается, что в этот день на лыжи встанут более 400 000 человек в 73 субъектах Российской Федерации.