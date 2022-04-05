Тхэквондисты Челябинской области завоевали 8 медалей на всероссийском турнире среди студентов

Два южноуральца стали победителями соревнований

В подмосковных Люберцах в эти дни проходят Всероссийские соревнования по тхэквондо среди студентов. В первые два дня турнира отличились спортсмены Челябинской области, завоевав восемь наград различного достоинства, сообщает региональная федерация тхэквондо.

На турнир в Люберцы отправился практически сильнейший состав Челябинской области. В нем представлены как уже титулованные, так и ближайший резерв сборной. В первые два дня соревнований восемь наших земляков поднялись на пьедестал почета.

Победителями турнира в своих весовых категориях стали Константин Фофанов и Олег Кириллов. Серебряные медали в активе Радика Шафигина, Всеволода Каминского и Яны Ли. Бронза на счету Данила Юрченко, Артема Нухова и Юлии Бакрушевой.

Соревнования завершатся сегодня, 5 апреля.