Тхэквондистка Татьяна Минина: «В Токио еду только за медалью»

Южноуральская спортсменка намерена стать призером Олимпийских игр

Татьяна Минина одна из первых российских спортсменок, кому удалось завоевать олимпийскую лицензию и обеспечить себе участие в ОИ-2021 в Токио. В интервью корреспонденту ИА «Первое областное» тхэквондистка рассказала о том, как построила свою подготовку к главным стартам в карьере, каким образом изменилась ее жизнь после замужества и какую мечту ей уже удалось осуществить.

О защите кандидатской и своем будущем

Олимпийский отборочный цикл — это как отдельный этап в жизни спортсмена, которому в погоне за победами, рекордами и рейтинговыми очками приходится по 320—340 дней в году находиться вдали от дома: на сборах, соревнованиях, в разъездах. Нынешний цикл растянулся аж на 5 лет из-за того, что Олимпиаду в Токио из-за пандемии перенесли на год. И лишь под занавес мучительной подготовки к главным стартам у Татьяны Мининой появилась возможность глубоко выдохнуть, сконцентрироваться на конечной цели и уделить время тому, что не удавалось сделать ранее. Так, например, спортсменка и ее супруг Константин (тоже, кстати, успешный тхэквондист, выступающий в сборной России) посвятили себя учебе и закончили магистратуру УралГУФК, на отлично защитив свои диссертации. Татьяна темой своей диссертации выбрала «Средства специальной выносливости студентов колледжа, занимающихся тхэквондо».

— Татьяна, получается, для себя ты уже решила, кем станешь по завершении карьеры?

— Нет, об этом еще рано говорить, я так далеко не загадываю. А закончить вуз и выбрать тему для диссертации важно было потому, что самой это интересно. В моей исследовательской дипломной работе основное внимание было уделено изучению разнообразия в тренировочном процессе. Уверена, что это мне так или иначе пригодится.

«За всю свою 16-летнюю карьеру в спорте Таня ни разу не пропустила тренировку по неуважительной причине. Она ответственно подходит к учебно-тренировочному процессу. Это говорит о ее колоссальной работоспособности и трудолюбии. Она очень талантливая, выделялась на общем фоне среди сверстниц, большой технический арсенал, отличная реакция, кураж и умение сработать нестандартно зачастую приносят ей успех», — личный тренер спортсменки Александр Энс.

— Уже есть какие-то идеи и то, как их применить на практике?

— Изобрести и придумать что-то свое сложно, но видоизменить и привнести свои наработки в уже существующие практики было бы интересно. Помню, в сборной России в тренировки нам внедряли фитнес-аэробику. Мы под музыку танцевали и одновременно выполняли тот комплекс упражнений, который помогал качать нужные мышцы, учил правильному дыханию. Полезно и эффективно!

О смене фамилии и штампе в паспорте

— Год назад ты вышла замуж. Жизнь и мироощущение как-то изменились? Уже свыклась с новой для себя ролью хранительницы домашнего очага?

— Жизнь никак не изменилась, только штамп в паспорте появился. Я ведь с супругом уже не первый год знакома, два года жили в гражданском браке. А вот к смене фамилии не сразу привыкла. Поначалу никак не могла свыкнуться с тем, что я уже не Кудашова. Да и близкие мне люди и друзья не воспринимали меня как Минину (смеется).

— Можно ведь было ничего не менять. Спортсмены годами работают на имя...

— Рано или поздно надо было это делать. А тут ситуация благоволила — жесткие ограничения по коронавирусу, соревнования отменены, все сидели дома... Подумала тогда: вот он — идеальный момент для коренных изменений в жизни. Оставаться с девичьей фамилией я не планировала, а двойная мне не нравится. Решила сразу взять фамилию мужа.

— Знаю, что вы недавно дом себе купили.

— Дом — это слишком громко сказано. Хотя я всю жизнь мечтала о маленьком доме с небольшим приусадебным участком. К сожалению, пока не получилось — приобрели жилплощадь в таунхаусе. Во-первых, мы пока не такие хозяйственные люди, чтобы регулярно за чистотой и порядком в доме следить — редко бываем в Челябинске из-за постоянных перелетов на сборы и соревнования. Во-вторых, собственный дом — дорогое удовольствие. И все же таунхаус — это тоже очень здорово! Мы безумно ему рады. Можно сказать, что маленькую свою мечту осуществили.

— Уже заселились? Кто занимается выбором мебели и ее расстановкой?

— Нет, еще не переехали. Сейчас ремонт идет полным ходом. Да и мебель выбирать еще рано. Актуальней выбор пола и цвета краски для стен (улыбается). Мы еще на начальном этапе ремонта. Я, конечно, стараюсь подключаться к процессу, чем-то помогать Косте, но во все процессы не вникаю, потому что мысли сейчас заняты совершенно другим.

О спарринг-партнере и поддержке тренера-психолога

— Отбор на Олимпийские игры закончен, тебя включили в состав сборной России. Значит, уже можно выдохнуть и спокойно готовиться к Токио-2021?

— Условия олимпийского отбора я выполнила еще в конце 2019 года. То есть, по сути, еще полтора года назад уже знала, что поеду на Олимпиаду. Потом ее отменили из-за пандемии, настроение упало. Надеюсь, что сейчас никакого форс-мажора не будет и она состоится в назначенные сроки. Есть цель и огромное желание завоевать медаль.

— На соревнованиях ты чаще выступаешь в весе до 53 кг, но на Олимпиаде представлен 57 кг. А там другие соперницы, стиль и тактика боя?

— В зависимости от статуса турнира выступаю в разных весах, но хорошо знаю соперниц в обеих категориях, с большинством из них уже билась, изучила их сильные и слабые стороны.

— В этом помогает и твой постоянный спарринг-партнер Кристина Прокудина?

— Да, она играет большую роль в моих успехах и достижениях.

— В Токио она тоже поедет?

— Да, и это очень здорово! Возможно, в самом Токио роль спарринг-партнера уже не такая большая. Все-таки основная работа закладывается с ним на подготовительном этапе на сборах и тренировках. Но сам факт того, что Кристина поедет со мной в Токио, для меня очень много значит в моральном плане. Намного проще выступать, если близкий тебе по духу человек рядом.

— Не зря ведь говорят, что Олимпийские игры — это особенные соревнования, в которых психология в борьбе за победу играет определяющую роль.

— Это всё потому, что для многих спортсменов Олимпиада — главный старт в карьере, они целенаправленно и долго к нему готовятся. Я — не исключение. Но мне в этом плане повезло, потому что со мной работает Анна Селютина — большой души человек и замечательный психолог, профессионал в своем деле. Возможно, у людей этой профессии есть какие-то научные подходы в работе со спортсменами. Анна Александровна чувствует меня, понимает, какие нужные слова сказать в определенный момент. Сложно объяснить на словах то, как она мне помогает, это надо прочувствовать. Но именно благодаря ей я теперь понимаю, что работа спортивного психолога играет огромную роль в подготовке спортсменов к соревнованиям.

«Психология играет огромную роль в карьере любого спортсмена и, к сожалению, этому аспекту в подготовке атлетов к соревнованиям уделяется не так много внимания, как хотелось бы. У меня всегда была идея воспитывать и формировать спортсмена как личность, который готов справляться с поставленными задачами не только в спорте, но и в жизни. Таня — олицетворение внутренней и внешней красоты. Она уже успешный спортсмен, но при этом всегда остается доброжелательной ко всем окружающим и не знает, что такое звездная болезнь. Мы счастливы, что проходим весь путь ее становления в спорте как одна дружная семья»,

— тренер спортсменки Анна Селютина.

— До старта Олимпиады-2021 осталось меньше месяца. На данном этапе нужна полная концентрация или лучше отвлекаться на другие вещи и стараться не думать о предстоящих стартах вообще?

— Совсем не думать об Играх никак не получится, а вот дозировать мысли о них можно и нужно стараться. Вот и я предпочитаю на что-то отвлекаться — учебу, прогулки и общение с друзьями и т. п. Знаю многих людей, которые перед стартом крупных соревнований уходят в себя, предельно сконцентрированы и всё свое время уделяют подготовке к ним. Я не такая. Мне нужна какая-то перезагрузка, возможность снять стресс и психологическое давление. Это помогает отбросить моральную усталость и с новыми силами идти к новым победам и успехам в спорте.



