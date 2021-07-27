Тхэквондистка Минина: «Мечтала о золоте, но безумно рада серебру»

Челябинск тепло встретил призера Олимпийских игр

Сегодня, 27 июля, в аэропорту «Курчатов» приземлилась призер Олимпийских игр Татьяна Минина и её тренер Александр Энс. В аэропорту её встречали руководители регионального Минспорта, областной Федерации тхэквондо, воспитанники школы «Коре», родственники и друзья спортсменки, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Поздним вечером в челябинском аэропорту было как никогда многолюдно. Поздравить спортсменку с успешным выступлением на Олимпийских играх прибыло около сотни воспитанников СШОР «Коре» по тхэквондо. В холле зала прилета было расстелено татами, на котором юные спортсмены устроили подготовленные номера с элементами тхэквондо. Рядом был установлен огромный баннер с изображением спортсменки на пьедестале почета олимпийских состязаний. Руководители областной федерации, регионального Минспорта и городского спортуправления о чем-то оживленно дискутировали между собой. Все с нетерпением ждали появления спортсменки.

Татьяна с тренером знали о том, что им готовят теплый прием, были готовы к нему. Но как признаются позже, не представляли, что в аэропорту их встретят так много народу. Появившись в дверном проеме, Татьяна Минина и Александр Энс тут же попали в плотное кольцо юных спортсменов. Такое, что официальным лицам пришлось «разрывать» кольцо, чтобы вручить цветы спортсменке.

«От всего сердца поздравляем тебя и благодарим за то, что сумела завоевать олимпийскую медаль. Это большое достижение и праздник для всего южноуральского спорта. Мы тобой гордимся!»,— поприветствовал Татьяну Министр спорта Челябинской области Максим Соколов.

Лишь после того, как с официальными церемониями и поздравлениями было покончено, Татьяна смогла пообщаться с журналистами и рассказать о тех первых эмоциях, которые она испытаала после выступления в олимпийском Токио.

«После финала первые полчаса на душе было тяжело: расстроилась из-за того, что не стала олимпийской чемпионкой. Но потом отпустило и пришла радость и безумное счастье от того, что завоевала медаль. Я долго и упорно к ней шла», — сообщила Татьяна Минина журналистам.

Тренер спортсменки светился от счастья. Александр Энс признался, что по ходу олимпийского турнира его сопровождала гамма разных чувств.

«Никогда ранее ничего подобного не испытывал, всего внутри трясло от волнения. Даже не представляю, как Танюшка смогла выдержать тот груз ответственности и давление, которое на нее оказывались», — добавил тренер.

Мама спортсменки рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» о том, что постоянно была на связи с дочерью. Каждый день с ней созванивалась, но вопросы о предстоящих соревнованиях в телефонных разговорах вообще не поднимались. «Спрашивала у нее как спала, чем питалась, какая погода и вид из окна. В общем-то те вопросы, которые в первую очередь интересуют каждую мать», — призналась Нина Викторовна.

Встреча в аэропорту растянулась почти на час. Спортсменка терпеливо отвечала на вопросы журналистов, фотографировала и раздавал автографы всем желающим.

«Соскучилась по дому, по своей кроватке. Первым делом сейчас съем окрошку. Почему-то в Токио очень её захотелось», — сказала спортсменка и кинулась в объятия мамы.

Напомним, что на олимпийском турнире по тхэквондо в Токио Татьяна Минина завоевала серебряную медаль. На пути к финалу она одержала три победы и лишь в решающем поединке в равной борьбе уступила американке Анастасии Золотич. Это наивысшее достижение в истории южноуральского тхэквондо. Ранее, на Олимпиаде-2012 в Лондоне бронзовую медаль завоевала челябинка Анастасия Барышникова.